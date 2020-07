Donald Trump, "l'homme le plus dangereux du monde" selon sa nièce Mary Trump

En pleine campagne pour les élections présidentielles 2020, Donald Trump pourrait faire face à un nouveau scandale qui risque de ruiner définitivement ses chances de remporter la course à la Maison Blanche. Mary Trump, la nièce du 45e président des États-Unis, est sur le point de publier un livre très compromettant intitulé Trop et jamais assez : comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde. Dans cet ouvrage, la fille de Fred Trump Jr (le frère aîné de Donald Trump) déballe tous les scandales familiaux du clan Trump et critique ouvertement le comportement outrageux et cruel de Donald envers son père lorsqu'il était encore en vie.

Mort en 1981 des suites d'alcoolisme à 42 ans, Fred Trump Jr aurait ainsi été "rejeté et ridiculisé" par le président lorsqu'il aurait commencé à développer les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Psychologue clinicienne, Mary Trump analyse également tous les "dysfonctionnements familiaux" et le "cauchemar de traumatismes, de relations destructrices et une combinaison tragique de négligences et d'abus" entre Donald Trump et son père. Plus loin encore, elle révèle "comment des événements particuliers et des schémas familiaux ont créé l'homme abîmé qui occupe actuellement le Bureau ovale".

Bien entendu, la famille Trump aurait cherché à bloquer et à interdire la parution de cet ouvrage en invoquant un accord de confidentialité signé par Mary Trump. Malheureusement pour eux, la justice a levé cette interdiction. L'un des frères de Donald Trump a par ailleurs tenté de lancer une pétition pour interdire la sortie du livre qui serait pour lui totalement "injuste". De son côté, l'avocat de Mary Trump, Theodore Boutrous Jr, a déclaré au contraire que cet ouvrage "traite de questions de la plus haute importance pour le public". Prévue pour le 28 juillet 2020, la sortie de ce livre est bien évidemment très attendue dans le monde entier.

Récemment, Philippe Berry (correspondant du journal 20 minutes aux États-Unis) a publié des tweets de Mary Trump (supprimés depuis) postés le soir de l'élection présidentielle de 2016 lorsque Donald Trump était devenu président. Elle écrivait alors qu'elle vivait là "l'une des pires nuits de [sa] vie". Des tweets qui en disent long sur la dangerosité de cet ouvrage pour Donald Trump...