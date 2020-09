Elie Saab papa : sa femme, sauvée de l'explosion de Beyrouth, a accouché

La double explosion de Beyrouth, survenue le 4 août, a coûté la vie à 180 personnes, fait 6500 blessés et des dégâts considérables. Elie Saab a échappé au pire : bien que sa maison ait été détruite, son épouse enceinte a été sauvée de justesse...

C'est à Point de vue qu'Elie Saab a raconté ce "miracle" ! Le grand couturier libanais de 56 ans révèle au magazine que son épouse Claudine, enceinte de leur quatrième enfant, a échappé de peu à la double explosion qui a ravagé leur demeure, située dans le quartier de Gemmayzé, à Beyrouth. "Ce jour-là, elle est allée consulter son médecin (...) et déjeuner avec quelques amis. Cela l'a sauvée, j'en suis sûr, explique Elie Saab. Il n'y a qu'à voir l'état épouvantable des pièces de notre demeure... Certes, moins dévastée que la maison de mon père."

Elie Saab et son épouse Claudine sont mariés depuis près de trente ans, des noces de perles commémorées au mois de juillet. Ils sont parents de trois fils, le jeune marié Elie Junior, Celio et Michel, et ont accueilli leur quatrième enfant cet été. Le sexe et le prénom du bébé restent inconnus.

