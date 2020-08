Elie Saab : La maison du couturier détruite à Beyrouth après les explosions

La double explosion survenue à Beyrouth, le 4 août, a coûté la vie à 170 personnes et fait 6500 blessés. Un drame terrible qui a aussi mis à mal l'économie du Liban. Des quartiers entiers ont été ravagés, la maison de l'ancien homme d'affaires Carlos Ghosn ayant par exemple souffert de dégâts alors qu'elle se situe à 1,5 km du port. Le couturier Elie Saab a encore moins de chance car sa demeure est en ruines.

Depuis 2006, le couturier libanais possédait une élégante demeure avec une façade datant du début du 20e siècle, surplombant la rue principale du quartier de Gemmayzé. Une bâtisse - qui avait survécu aux ravages de la guerre civile (1975-1990) - rénovée pour devenir maison de couture, tout en gardant à l'intérieur l'esprit de l'architecture traditionnelle libanaise, souligne l'AFP. On pouvait y retrouver des colonnes en marbre et des triptyques de fenêtres ainsi que des chandeliers de style ottoman. Aujourd'hui, les colonnes sont brisées, à terre, les fenêtres et le balcon détruits et l'un des chandeliers n'est plus qu'un amoncellement de verre suspendu à un enchevêtrement de fils...

Réduite en ruines, la maison de Haute Couture d'Elie Saab - qui a habillé Céline Dion, Kate Middleton ou encore Halle Berry - est devenue l'une des images emblématiques de la destruction à Beyrouth de bâtisses traditionnelles par une explosion dévastatrice, à cause d'une énorme quantité de nitrate d'ammonium. L'assistant du couturier, Johnny Zeinoun, a fait savoir à l'AFP que peu de personnes se trouvaient dans le bâtiment au moment du drame et que tout le monde va bien. Malgré les dégâts, la pandémie de coronavirus et la crise économique, Elie Saab veut reconstruire, a indiqué son assistant. "Nous pouvons recommencer", lui a dit le styliste de 56 ans, membre correspondant de la Chambre syndicale de la Haute Couture.