Emilia Clarke se jette d'un avion pour ses 34 ans : elle ne vole pas "qu'avec des dragons" !

Quand il s'agit de fêter son anniversaire, Emilia Clarke ne fait pas les choses à moitié. Le 23 octobre 2020, l'actrice a passé le cap des 34 ans. Un passage un peu stressant pour la jeune femme qui a décidé d'immortaliser cette journée avec une expérience inoubliable : un saut en parachute. Vendredi sur Instagram, celle qui incarne la reine Khaleesi dans la série Game of Thrones a écrit : "Qu'est-ce qui pourrait être pire que la profonde terreur existentielle d'un autre anniversaire ? Sauter d'un put*** d'avion, voilà ce que c'est. #Quiditquevousnepouvezvolerquavecdesdragons."

Dans sa publication, l'actrice a partagé plusieurs instants de son saut. Sur une série de quatre clichés, on découvre ainsi la star des films Last Christmas et Avant Toi juste après avoir sauté de l'avion. De retour sur la terre ferme, Emilia semble très fière d'elle et oscille entre cris et fous rires. Sur la dernière photo, la jeune femme pose fièrement avec le certificat de son saut en parachute sur lequel est écrit : "Bien joué ! Vous venez de sauter d'un avion !"

Une expérience inattendue et très impressionnante pour les followers d'Emilia Clarke qui n'ont pas manqué de féliciter la jeune femme. "Oh mon dieu ! Joyeux anniversaire tu es une légende, une reine, un héros !" commente un internaute, "La mère des dragons peut maintenant voler toute seule !" réagit avec humour un autre follower faisant ainsi référence à la série Game of Thrones dans laquelle Emilia interprète le rôle de Daenerys Targaryen (la mère des dragons). "Tu es tellement courageuse Emilia ! Joyeux anniversaire !" ajoute un abonné de la star. Un magnifique cadeau d'anniversaire qu'Emilia a elle-même qualifié dans son post comme étant : "l'expérience la plus exaltante de ma vie".