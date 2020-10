Émilie Nef Naf, naïade sexy pour Jérémy Ménez : le couple attire tous les regards

Il faut dire que ceux qui les suivent depuis leur coup de foudre espéraient depuis longtemps un retour de flamme. Et après avoir tenté de se reconstruire avec d'autres personnes, Émilie et Jérémy ont réalisé leurs voeux, il y a déjà quelques mois dans le plus grand secret. Lors d'une interview accordée à Télé Loisirs, Émilie Nef Naf racontait : "Nous nous sommes remis ensemble au début de l'été. On a attendu plusieurs mois avant de le dire sur les réseaux sociaux, on voulait se protéger, préserver notre couple et notre famille. Et là, ça nous semblait le bon moment..."

L'influenceuse reconnaissait ensuite n'avoir jamais réellement réussi à oublier son grand amour. "Jérémy, je l'ai dans la peau. Et on a eu beau, l'un ou l'autre, rencontrer d'autres personnes, quand tu as quelqu'un dans la peau comme c'est le cas pour nous deux, et encore plus quand tu as des enfants ensemble, c'est difficile de trouver l'amour ailleurs." Reste à espérer que cette fois sera la bonne.