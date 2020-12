Emmanuelle Ajon, 49 ans : mort "foudroyante" de l'adjointe au maire de Bordeaux

"La foudre s'est abattue sur elle..." Le 14 décembre 2020, Emmanuelle Ajon est décédée à l'âge de 49 ans. L'adjointe du maire écologiste de Bordeaux Pierre Hurmic a succombé à un cancer fulgurant, laissant derrière elle une famille et une équipe municipale sous le choc. L'ancienne ministre déléguée aux personnes âgées et à l'autonomie Michèle Delaunay a confirmé la triste nouvelle dans un communiqué relayé mardi par 20 minutes. Elle laisse derrière elle son mari Arnaud Blondel et ses filles.

La socialiste Emmanuelle Ajon s'est éteinte "à l'issue d'une maladie d'évolution très rapide et incontrôlable. Elle a été suivie, traitée et accompagnée dans le service d'oncologie de l'hôpital Saint André. La foudre s'est abattue sur elle, et tout autant sur sa famille, ses amis, ses coéquipiers et nous en restons tous sidérés", l'ex-ministre a-t-elle témoigné.

Membre du PS depuis près de 30 ans, Emmanuelle Ajon était l'adjointe chargée de l'habitat et du logement à Bordeaux. Elle était aussi vice-présidente de la protection de l'enfance du département de la Gironde.