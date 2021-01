Emmanuelle (L'amour est dans le pré) et Yoann : face à un coup dur, ils prennent une grande décision

Yoann et Emmanuelle sont fous amoureux depuis dix ans. Le couple emblématique de la saison 5 de L'amour est dans le pré (2010, M6) ne se quitte pas, même pour travailler. Il y a quelques mois, les amoureux s'étaient d'ailleurs lancés un nouveau défi, celui d'ouvrir un restaurant. Malheureusement, le coronavirus est venu tout perturber.

Avec l'accord de la mairie de Santranges (dans le Cher), Emmanuelle a repris un local afin de proposer de bons petits plats. Une activité dont elle faisait régulièrement la promotion sur les réseaux sociaux. Elle dévoilait notamment les repas qu'elle proposait, pour le plus grand bonheur de ses abonnés les plus gourmands. La jeune femme a tenté de s'adapter à la crise sanitaire actuelle en proposant des plats à emporter. Mais, malgré ses efforts, le couple a pris une grande décision.

Le 17 janvier 2021, Emmanuelle et Yoann ont annoncé la fermeture définitive du restaurant, sur leur page Instagram. "Après réflexion... Au vu du contexte actuel... Nous prenons la décision en accord avec la mairie de fermer le restaurant de Santranges dès le vendredi 22 janvier. Je remercie toutes les personnes qui sont venues 'essayer' et qui en quelques semaines sont devenues des clients fidèles. Je remercie également ceux et celles qui nous ont soutenus de loin mais tellement près du coeur. Je remercie la mairie qui nous a offert cette opportunité avec enthousiasme et gentillesse. Je remercie ma famille et mes amis pour leur soutien inconditionnel.... C'est une page qui se tourne mais nous avons plus d'un tour dans notre sac... ne soyez pas trop déçus pour nous... Haut les coeurs. Ce ne sont pas des échecs mais l'expérience. À très vite pour de nouveaux projets", peut-on lire.