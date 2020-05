Emmanuelle (L'amour est dans le pré) : Cri d'amour à Yoann pour leur 10 ans

Ils forment l'un des couples phares de L'amour est dans le pré. Yoann et Emmanuelle sont tombés amoureux à l'issue de la saison cinq du programme romantique de M6, en 2010. Depuis, les tourtereaux vivent une magnifique histoire d'amour et sont même devenus parents de deux petites filles, Lise et Eva.

Sur Instagram ce mardi 5 mai 2020, Emmanuelle s'est remémorée tout ce chemin passé à l'occasion de leur anniversaire. La belle brune a partagé un émouvant texte à travers lequel elle déclare son amour toujours intact à Yoann. "Sur cette photo... Je partais après une semaine passée à la ferme il y a 10 ans... Tu m'as dévoilé ton amour et chaque jour nous entretenons cette flamme à travers des petits mots : quand tu pars à 4h du matin, pour que ta petite poupée qui pleure de ne pas avoir vu son papa, sourit en lisant cette marque d'affection ; ou quand tu repars bosser jusque tard dans la nuit, pour m'accompagner à mon Food Truck le midi...", écrit-elle sentimentale en légende d'une magnifique photo de leur couple.

Reconnaissante de l'opportunité que lui a offert l'émission, Emmanuelle conclut en incitant tous les célibataires à sauter le pas et y participer à leur tour. "Aujourd'hui je pense à toutes celles et ceux qui souhaitent écrire à un ou une des agriculteurs de la nouvelle saison mais hésitent car le métier d'agriculteur n'a pas la côte ! Quand on trouve la bonne personne, on ne se soucie plus du reste ! On la choisit pour ce qu'elle est, pas qui elle est... Alors à vos mails !"

D'ailleurs, Emmanuelle et Yoann sont loin d'être les seuls à avoir trouver l'amour grâce à L'amour est dans le pré et aux talents d'entremetteuse de l'animatrice Karine Le Marchand. Parmi les heureux couples à s'être formés, on compte notamment Pierre et Fred, Didier et Isabelle, Maud et Laurent ou encore Thierry et Annie.