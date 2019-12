L'amour est dans le pré, mariage d'Isabelle et Didier : nouvelles révélations

"On est très amoureux, ça on peut vous le dire." C'est ainsi que débute l'interview filmée de Didier et Isabelle pour le journal départemental Centre Presse Aveyron. Toujours aussi inséparable, la paire ne se décolle pas une seule seconde durant tout l'entretien. Des bisous en veux-tu, en voilà à chaque fin de phrase, des regards qui ne laissent place à aucun doute... le couple s'est indéniablement trouvé.

Dès la fin du tournage de L'amour est dans le pré, où ils ont eu la chance de se rencontrer, Didier et Isabelle se sont empressés de vivre ensemble. C'est donc chez cet éleveur de vaches de 57 ans au débit de parole imbattable qu'ils peaufinent leur nid douillet. Très reconnaissants, ils ne manquent pas dans la foulée de leur visite de remercier l'émission champêtre présentée par Karine Le Marchand pour les avoir réunis.

Mais surtout, ils évoquent leur mariage à venir. En effet, souvenez-vous, à l'heure du bilan, Didier demandait à Isabelle de l'épouser et recevait une réponse favorable. Aussitôt dit, aussitôt fait ? Presque ! Les amoureux sont en pleine organisation des noces comme nous vous l'annoncions récemment, malgré quelques petites réticences de la part de l'agriculteur. "Le mariage, je ne dis pas non, mais il faut qu'on se connaisse un peu plus. Ça se fera tout seul", a-t-il déclaré au quotidien. Mais pour Isabelle, tout semble être déjà vu et le mariage aura lieu à la "fin de l'année prochaine". Une nouvelle qui, en plus de réjouir les principaux intéressés, ravit leurs fans. Didier et Isabelle confient être régulièrement approchés par les anonymes de toutes les manières possibles. "C'est magnifique, on reçoit des courriers, des cartes de voeux..."

L'année 2020 promet donc déjà de grands moments de bonheur, avec des félicitations de rigueur !