Thierry Olive (L'amour est dans le pré) : Un incendie terrible a ruiné sa ferme

Catastrophe ! Thierry Olive, que l'on connaît pour être l'un des candidats les plus emblématiques de l'émission L'amour est dans le pré, est victime d'un drame terrible : sa ferme a brûlé dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 avril 2020, l'incendie réduisant au passage en cendres tout le matériel qui y était accumulé ainsi que le stock de fourrage de l'agriculteur. Selon les informations du journal Ouest France, le bâtiment de 500m2 situé au lieu-dit la Duranderie, a été attaqué par les flammes et a nécessité l'intervention de "onze engins des centres de secours d'Avranches, de Bréhal, Cérences, Gavray, La Haye-Plesnel, Marigny et Villedieu".

Au total, trente-quatre pompiers ont tenté d'empêcher la propriété de finir en braises... en vain. D'autant que l'incendie menaçait sérieusement les alentours. La bonne nouvelle, c'est que le propriétaire n'était pas sur place et que c'est l'amour qui lui a évité un sort bien pire. "Je mange toujours chez mon épouse le soir, précise Thierry Olive à Ouest France. C'est triste, ce sont des années de travail pour avoir tout ça." Un deuxième feu a surgi, au même endroit, dans la nuit du dimanche 19 avril. L'incendie a été maîtrisé rapidement, mais, cette fois-ci, un tracteur sauvé la veille et un veau n'en ont pas réchappé.

L'année commençait pourtant de manière plus joviale pour Thierry Olive, qui annonçait le début de sa carrière humoristique. Personnalité forte repérée en 2012 dans L'amour est dans le pré, l'agriculteur devait s'allier au duo Les Bodin's – formé par Jean-Christian Fraisaient et Vincent Dubois – avant que le confinement ne contrecarre ses plans. Décidément, le mari d'Annie ne chôme pas une seconde. On l'a revu à la télévision dans Fort Boyard, et dans Une ambition intime auprès de Karine Le Marchand. Il a également écrit deux livres et s'est lancé dans la chanson. On dirait bien qu'on ne trouve pas que l'amour, dans le pré de Thierry...