Thierry Olive (L'amour est dans le pré) humoriste : son nouveau projet étonnant

L'amour est dans le pré ne lui a pas simplement permis de trouver la femme de sa vie, Annie, en 2012. Depuis sa participation, Thierry Olive enchaîne les projets. Et son dernier en date pourrait en surprendre certains.

Nos confrères de Ouest France ont révélé que Thierry Olive serait bientôt sur scène, pour un spectacle comique. Le public ne découvrira pas un one-man show (on sait, vous êtes tristes). Il a été sollicité par le duo Les Bodin's, formé par Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet. Contacté par nos confrères, l'agriculteur n'a pas souhaité donner davantage de détails concernant cette participation. "Je n'en dis pas plus, mais ce serait prévu pour fin 2021, début 2022. Ils veulent des gens simples. Et il n'y a pas plus simple que moi", a-t-il simplement confié.

Depuis 2012, Thierry Olive enchaîne les projets. Les téléspectateurs ont notamment pu le voir dans Fort Boyard. Il a également fait une apparition dans l'émission de Karine Le Marchand Une ambition intime. Il peut aussi se targuer de s'être lancé dans la chanson ou d'avoir sorti les livres Thierry Olive, de l'ombre à la lumière et Le soleil brille pour tout le monde.

Atteint d'un diabète de Type 2, Thierry Olive avait décidé de sensibiliser les Français au dépistage de la maladie à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, le 14 novembre. Pour ce faire, il s'était glissé dans la peau de plusieurs célébrités, également atteintes du diabète, dans une vidéo intitulée Thierry Olive fait son cinéma. Il s'était notamment pris pour... Sharon Stone.