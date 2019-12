L'amour est dans le pré : ces 5 agriculteurs qui ont marqué l'émission

L'amour est dans le pré 11 : Éric

Dans la saison 11 de L'amour est dans le pré, on se souvient forcément du romantique Éric, âgé de 49 ans à l'époque du tournage. Cet éleveur de vaches allaitantes et de moutons en région Bourgogne – Franche-Comté, se décrivait comme un "paysan à l'ancienne" et ne passait pas inaperçu avec son accent très prononcé. Il avait touché le coeur de nombreux téléspectateurs. S'il a fait preuve de beaucoup d'humour, Éric était pourtant une personnalité très réservée de l'aventure.

Avec sa participation, il espérait rencontrer une femme et fonder une famille. Problème, il n'a reçu qu'une lettre lors d'ouverture des courriers. Françoise, 56 ans, qui ne pouvait malheureusement plus avoir d'enfants. Il a décidé malgré tout de l'inviter à la ferme. Mais l'aventure ne s'est pas déroulée sous les meilleurs auspices pour l'agriculteur qui finira seul à l'heure des bilans. Pourtant, la roue a fini par tourner à son avantage puisqu'un an plus tard, il trouvait enfin l'amour. Avec sa chérie, il a accueilli une petite fille prénommée Victoire le 26 mars 2018.

Une phrase à retenir ? "J'ai trouvé la personne que je cherchais"

Lors de l'émission L'amour est dans le pré : Que sont-ils devenus ? Éric apparaissait plus épanoui que jamais auprès de ses compères agriculteurs. L'éleveur était ravi de leur apprendre qu'il était en couple et très heureux. "Après la diffusion de l'émission, j'ai reçu une cinquantaine de courriers. J'ai rappelé certaines femmes mais ça ne collait pas, nous raconte l'éleveur. Et puis, parmi les dernières que j'ai reçues, il y a eu la sienne [sa compagne dont il préfère taire le nom]. (...) On avait déjà des sentiments sans s'être jamais vus et on avait peur d'être déçus. Eh bien... ça a été du tonnerre ! Elle est restée cinq jours et ne voulait plus repartir !"