Éric (L'amour est dans le pré) dévoile le visage de sa fille Victoire

Peu de temps après sa participation à la saison 11 de L'amour est dans le pré, en 2016, Éric (53 ans) a trouvé celle qu'il espère être la femme de sa vie. Ensemble, ils ont eu une petite fille prénommée Victoire (14 mois) comme nous l'apprenait Le Journal de Saône-et-Loire. Une petite fille née le 26 mars 2018.

Si l'agriculteur avait déjà évoqué sa paternité, il n'avait jamais dévoilé le visage de sa petite fille... jusqu'au tournage du dernier numéro de L'amour est dans le pré, que sont-ils devenus ? (diffusé ce lundi 19 août 2019). Comme l'a révélé en exclusivité 20 minutes en vidéo, l'éleveur de vaches allaitantes l'a officiellement présentée. "Elle est joyeuse, elle aime bien rigoler", explique-t-il notamment avant que sa merveille ne lui pince le nez. Une situation qui fait beaucoup rire l'ancien participant de l'émission de dating de M6 qui apparaît plus épanoui que jamais.

Juste avant, on peut admirer Victoire en train de faire de la balançoire, poussée par son papa. Un tendre moment qui devrait émouvoir le public. C'est à nos confrères de Télé Loisirs qu'Éric avait fait de rares confidences sur sa fille pour la première fois, quelques jours après sa naissance : "Avoir un bébé, ça change la vie ! Et puis, tout le monde me dit que ma fille me ressemble bien. Elle a l'air très calme, elle fait déjà ses nuits ! Elle prend un biberon vers 23h le soir et se réveille vers 8h le lendemain..."

Et lors du bilan de L'amour est dans le pré diffusé le 5 février 2018, c'est son idylle qu'il évoquait : "J'ai trouvé la personne que je cherchais. Je l'ai contactée au téléphone pendant longtemps et on avait déjà des sentiments avant de se voir."

Pour rappel, Éric avait fait venir Françoise chez lui lors du tournage de L'amour est dans le pré. La prétendante était la seule femme à lui avoir écrit. Mais il n'avait pas eu le coup de coeur et avait donc terminé l'aventure seul. Heureusement aujourd'hui, tout va pour le mieux pour lui.

Françoise quant à elle est en couple avec Jean-Marc, un agriculteur rencontré dans la saison suivante de l'émission animée par Karine Le Marchand.