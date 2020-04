Emmanuelle (L'amour est dans le pré) : sa fille hospitalisée en plein Covid-19

"Nous avons eu une grosse frayeur..." C'est ainsi que Emmanuelle a entamé sa nouvelle publication Facebook le 6 avril dernier. Celle qui a réussi a mettre le grappin sur Yoann, cet agriculteur de Centre-Val de Loire, a fait savoir qu'un accident avait eu lieu à son domicile, l'obligeant à se rendre à l'hôpital.

En effet, une de ses filles a vraisemblablement fait une très mauvaise chute. "Notre poupée casse-cou s'est fait une entorse cervicale. J'ai dû l'emmener aux urgences dans la soirée pour y passer la nuit et une journée. Scanners, prises de sang, analyse d'urine et j'en passe...", a-t-elle confié. Consciente de la période compliquée en raison de l'épidémie de coronavirus, elle s'explique : "J'appréhendais de surcharger les urgences, mais ma fille hurlait de douleur... Une fois là-bas, après 30 minutes d'angoisse sur la route, entre deux vomissements, nous avons été pris en charge et tout le nécessaire a été fait très scrupuleusement, avec sourire et bienveillance, malgré une équipe en effectif réduit. Tout cela pour remercier le personnel de l'hôpital de Gien. Je suis tellement soulagée, mesurons notre chance..." Plus de peur que de mal pour la petite famille ! Emmanuelle a par la suite reçu une vague de messages compréhensifs de la part des internautes, qui souhaitent un bon rétablissement pour la petite fille.

Emmanuelle et Yoann sont les heureux parents de deux enfants, Lise et Eva. Une belle consolidation de leur amour pour les tourtereaux qui se sont rencontrés il y a déjà dix ans lors de la saison 5 de L'amour est dans le pré, en 2010. En plus de s'épanouir personnellement, c'est aussi le cas du côté professionnel. En mars 2019, ils ont décidé de se lancer dans un business alimentaire, ouvrant ainsi un food truck qui propose des plats et desserts faits maison, ainsi qu'un bar à salade.