Emmanuelle (L'amour est dans le pré) folle de Yoann: "J'en ai eu pour 500 euros"

Ils forment l'un des couples phares nés grâce à L'amour est dans le pré. Yoann et Emmanuelle sont tombés amoureux à l'issue de la saison 5 du programme, en 2010. Depuis, les tourtereaux vivent une magnifique histoire d'amour et sont même devenus parents de deux petites filles, Lise et Eva. D'ordinaire très discrets sur leur vie privée, ils ont pourtant accepté, cette année, de participer à L'amour vu du pré (M6), diffusé tous les lundis en deuxième partie de soirée.

Au cours de l'épisode du lundi 18 novembre 2019, le couple est revenu sur son aventure et sur les débuts de cette idylle. L'occasion de faire des petites confidences sur ce que leur a coûté leur histoire d'amour. En effet, du fond de leur canapé, Yoann et Emmanuelle ont assisté au départ de Yves, parti rejoindre Lucienne à Béthune. Très impatient de retrouver sa dulcinée, l'éleveur bovin s'est alors exclamé : "Faut dire ce qui est, ça fait longtemps qu'on s'est pas embrassés. Parce que les SMS, ça va un moment, mais ce n'est pas terrible..." Une remarque qui n'a pas manqué de faire réagir les deux amoureux : "Et nous, combien de fois on restait au téléphone une heure et demie, deux heures au téléphone le soir ?", raconte Emmanuelle. Amusée à l'évocation de ces souvenirs, la belle continue : "Mes belles factures de téléphone... j'ai eu des factures à 500 euros ! Eh oui, il y a presque dix ans, il n'y avait pas de forfait illimité. Il valait mieux que je déménage en fait, c'était plus rentable !" Très sérieux, Yoann confirme de pied ferme : "Oui c'était plus économique, on ne pouvait pas continuer comme ça !"

Depuis dix ans, le couple est plus soudé que jamais. En mars 2019, ils ont même décidé de se lancer dans un business alimentaire, ouvrant ainsi un food truck qui propose des plats et desserts maison, ainsi qu'un bar à salade. Fini les factures de téléphone exorbitantes, aujourd'hui, les amoureux vivent ensemble et sont même devenus très copains avec un autre couple phare du programme, Pierre et Frédérique.