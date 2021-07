Emmy MakeUp Pro : Son oncle porté disparu a été retrouvé dans un endroit improbable

La Youtubeuse Emmy et sa famille étaient morts d'inquiétude ! Depuis vendredi 16 juillet 2021, ils étaient sans nouvelle de Guy, 77 ans. L'oncle de la youtubeuse avait disparu depuis quatre jours. Atteint de la maladie d'Alzheimer, il habite un village situé entre Bayeux et Sommervieu, dans la région normande. Forte de milliers d'abonnés sur Instagram, TikTok et Twitter, Emmy MakeUp Pro a vite partagé toutes les informations nécessaires afin de retrouver son oncle. "Il n'est pas du tout sénile", expliquait-elle en story, tout en donnant son signalement.

Fatiguée et stressée, l'influenceuse a assuré qu'elle était dans l'incapacité de se rendre sur les lieux pour être au plus près des siens durant cette douloureuse épreuve. Mais elle a appelé ses abonnés et amis qui habitent en Normandie, à relayer la photographie de son oncle. En contact avec la gendarmerie de Bayeux, la brune aux yeux bleus a informé sa communauté qu'une battue devait être organisée dans l'après-midi.

Quelques heures plus tard, Emmy a éclaté de joie en apprenant que son oncle venait d'être retrouvé sain et sauf et que la battue a été annulée ! "Mon oncle est en vie ! On l'a retrouvé dans un champ de mais, il va bien. Il a été pris en charge par les pompiers et va être transféré à l'hôpital", confie-t-elle les larmes aux yeux.

Rassurée, elle a ensuite remercié ses abonnés, proches et amies influenceurs qui ont fait tourner l'information, comme Sananas et Romy et ne cache pas qu'elle était prête à tout pour retrouver son oncle malade. "Je vais pouvoir décompresser. J'ai activé tout mes réseaux sociaux, j'étais prête à me déplacer jusqu'au siège de BFM TV. Je ne pouvais pas aller sur les lieux mais j'allais agiter la presse parce qu'on sait que pour ce genre de choses, c'est le soutien humain qui compte", a-t-elle raconté.