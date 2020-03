Éric le chevrier (L'amour est dans le pré 2020), un râleur au grand coeur

La deuxième salve des portraits de L'amour est dans le pré 2020 a été diffusée lundi 16 mars, sur M6. L'occasion pour les téléspectateurs de faire la connaissance d'Éric le chevrier (54 ans), éleveur de chèvres et ramoneur en Nouvelle-Aquitaine.

Céréalier et ramoneur l'hiver, Éric s'est également lancé dans l'élevage de chèvres il y a dix ans. Un métier dans lequel il s'est lancé à la demande de ses parents. "Je râle tout le temps, mais j'exécute", a-t-il précisé d'emblée à Karine Le Marchand. Et un peu défaitiste, il a assuré qu'il était "un cas désespéré" qui n'avait reçu que peu de compliments dans la vie. Il regrette qu'on ne lui ait jamais vraiment demandé ce qu'il voulait. Mais sous ses dessous un peu râleur se cache un homme très touchant, sensible, gentil et qui a beaucoup de pudeur. Et Éric a également de l'humour.

Durant vingt-six ans, il a été marié à une femme "dure" qui avait peu de geste de tendresse à son égard. "Je n'ai jamais trompé ma femme", a assuré Éric. Ils sont divorcés depuis 2013, car elle ne voulait pas mettre la main à la pâte. Avec elle, il a eu un fils (26 ans), sa plus grande fierté.

Depuis ce divorce, Éric n'a pas retrouvé l'amour et la solitude lui pèse. Il a donc pris la décision de s'inscrire à L'amour est dans le pré pour remédier à cette situation. Et il est prêt à faire des efforts pour ne plus être seul. L'agriculteur n'a pas de critères physiques, mais il espère rencontrer une femme gentille, tendre, joyeuse et avec du caractère. Romantique, il promet de tout faire pour rendre heureuse sa future moitié. S'il n'a jamais entendu un "je t'aime", il a expliqué qu'il n'avait aucun mal à le dire.