Esmeralda de Belgique arrêtée à Londres : "On m'a mise dans une cellule"

Elle est la fille cadette de Léopold III et de la princesse Réthy. Comme l'a rapporté le quotidien Le Soir, le 10 octobre 2019, la princesse Esmeralda de Belgique a été arrêtée à Londres, où elle réside, alors qu'elle participait à une manifestation du mouvement Extinction Rebellion, un mouvement écologiste de désobéissance civile non-violente.

Après avoir pris part à une action de blocage sur Trafalgar Square, avec d'autres nombreux militants écologistes, elle a été interpellée et conduite dans un commissariat de la capitale anglaise : "J'ai été emmenée dans un fourgon avec deux autres manifestants, on est arrivés à un bureau de police, a-t-elle raconté à L'Echo . Il y a un interrogatoire, on vous prend les empreintes digitales, une photo, votre ADN. On précise que tout cela sera détruit si vous ne faites pas l'objet de poursuite. Puis, on m'a mise dans une cellule. Le tout a duré cinq heures."

Elle a donc été libérée, libre de toute charge, mais fait tout de même l'objet d'une enquête. S'il s'agit de sa première arrestation, la journaliste de 63 ans n'en est pas à sa première manifestation du genre : "Par leur mobilisation, les groupes Extinction Rebellion ont apporté un discours nouveau, a-t-elle expliqué au Soir. Jusqu'à présent, toutes les manifestations et les autres tentatives de faire agir les autorités ont débouché sur des belles paroles et des engagements rarement suivis d'actions. Je suis persuadée que les mouvements de désobéissance civile pacifique peuvent avoir des résultats." Esmeralda de Belgique n'a pas participé à l'action d'Extinction Rebellion de ce samedi à Bruxelles, dans les jardins du palais royal.