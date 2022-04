Eve Angeli, quelles relations conserve-t-elle avec son ex Michel ? "C'est de l'histoire ancienne" (EXCLU)

Pendant de longues années, Eve Angeli a travaillé sur sa musique en collaborant avec Michel Rostaing. Les deux acolytes s'aimaient, à la vie comme à la scène, et sont restés ensemble jusqu'en 2015. Aujourd'hui, la chanteuse de 41 ans mène une vie complètement différente. Mariée à un mystérieux homme anonyme dont elle est folle amoureuse, elle reprend sa carrière en produisant, elle-même, un nouvel album, sans nul besoin d'un manager pour la chapoter.

C'est grâce à ses fans, et à leur participation sur la plateforme Ulule, qu'Eve Angeli va sortir dix titres inédits symbolisant la paix et l'amour. Ambassadrice de l'association Défense de l'animal, elle reversera une partie des gains récoltés à toutes ces pauvres créatures dans le besoin, réfugiées dans les 260 refuges fédérés en France par l'organisme. Concernant la musique, de jolies surprises attendent tous ceux qui auront la chance d'obtenir cet album, intitulé Je sème...

Eve Angeli a écrit la quasi totalité de ces nouvelles chansons et a choisi les équipes qui s'occupent des arrangements. Sont, entre autres, intervenus : le Québecois Stéphane Lessard, qui a écrit Hélène pour Roch Voisine, Jérôme Carreira, un virtuose du piano qui habite au Portugal, Kamil Rustam, ancien auteur de Johnny Hallyday et Vinnie Colaiuta, le batteur de Sting. On ne trouvera pas, en revanche, le nom de Michel Rostaing dans les textes du livret.

Chacun fait sa vie aujourd'hui

"Avec Michel c'est compliqué, explique Eve Angeli à Purepeople. Il a beaucoup de projets de son côté et je le comprends. Mais du coup c'est un peu de l'histoire ancienne. Chacun fait sa vie aujourd'hui, que ce soit sentimentalement ou professionnellement parlant. Mais professionnellement je trouve qu'il a lâché l'affaire, vraiment. Même si je veux être libre et je veux m'occuper de ma carrière, je pense qu'on peut quand même garder quelques liens et ne pas tout mettre au second plan, voire au dernier plan. Mais bon, on est tous différent dans la vie. Je lui tendrai la main si à un moment il y a besoin. Et je suis contente qu'il continue ses projets. Il n'y a pas de rancune, mais il n'y a plus trop d'entraide."

