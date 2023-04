Fabienne Carat chicissime avec sa soeur Carole pour une sortie au théâtre avec Tonya Kinzinger

Le 6 avril dernier, des people ont fait le déplacement au théâtre de Passy à Paris à l'occasion de la première de la pièce Irrésistible Offenbach. Bruno Druart et Patrick Angonin en sont les auteurs et metteurs en scène. Et pour mener à bien leur oeuvre, il ont fait confiance aux comédiens Jean-Paul Farré, Héloïse Wagner, Daniel-Jean Colloredo, Claudine Barjol, Alexie Ribes et David Le Roch. Et ce fut un carton plein pour cette comédie.

Comme on le voit dans notre diaporama, de nombreuses personnalités sont venues applaudir la pièce, à savoir Tonya Kinzinger, Isabelle Aubret, Jean-Michel Ribes, Pierre Santini et sa femme Lysiane ou encore Sophie Darel. Fabienne Carat et sa soeur Carole étaient également de la partie. La comédienne a laissé sa petite Céleste (1 an) à la maison pour s'octroyer cette soirée culturelle et elle avait tout du chic à la parisienne. En effet, Fabienne Carat est apparue très élégante couverte d'un trench et d'une écharpe Burberry qui lui allaient à ravir. Sa soeur Carole, elle, était tout aussi distinguée avec une petite veste noire et un foulard signé de la griffe Louis Vuitton.

Une comédie déjà "irrésistible"

Synopsis d'Irrésistible Offenbach : Dans cette comédie au rythme effréné, une galaxie de personnages hauts en couleur vibrionne autour d'Offenbach et de sa maîtresse, la grande cantatrice Hortense Schneider ! Irrésistible Offenbach met en scène le génial compositeur, trésor de notre patrimoine national, dans les dix dernières années de sa vie, lorsqu'il est au faîte de sa gloire et devenu incontournable dans ce Paris de fin de Second Empire, coeur battant du monde artistique. Alors qu'il dirige le Théâtre des Bouffes Parisiens, il doit se débattre entre des créanciers exaspérés par sa folie des grandeurs, des amours contrariées, et la gestion de son répertoire qui compte déjà nombre de succès phénoménaux.