Fabienne Carat, sa fille Céleste avec son "papa d'amour" : très belle photo de famille pour un souvenir spécial

Fabienne Carat est la plus heureuse des femmes. A 43 ans, la comédienne est l'une des actrices les plus connues de sa génération mais elle est tout aussi épanouie dans la sphère privée. Si elle était déjà bien entourée par ses proches, dont sa soeur Carole, vue dans l'émission Recherche appartement ou maison avec Stéphane Plaza, elle a fait l'une des plus belles rencontres de sa vie le 6 décembre 2021 : celle de sa fille Céleste.

Ce week-end de fin février, Fabienne Carat a voulu retracer les premiers souvenirs avec sa fille. Elle s'est donc rendue à Nice, ville où elle a accouché, avec son bébé et Alain, l'homme dont elle est tombée amoureuse et qui est devenu le "papa d'amour, tout court" de sa tête brune. Pour immortaliser ce séjour niçois très important, Fabienne Carat a posté un selfie d'elle, de son amoureux et de la petite Céleste réunis : "Week-end pèlerinage pluvieux sur les traces du lieu de naissance de Céleste avec son papa d'amour, tout court, toujours, Alain.

Il y a 426 jours, ce jour de dimanche 5 décembre 2021, j'allais rentrer à 17h à la clinique Santa-Maria et j'allais passer une des semaines les plus éprouvantes de ma vie mais ça valait le coup."

Fabienne Carat a poursuivi : "Aujourd'hui, je reviens à Nice avec ma grande fille en pleine forme, mon chéri dans un hôtel douillet, bien heureuse, bien accompagnée et sans douleur, ni au corps, ni au coeur. Merci encore tellement à mon amie Johanna Marcucci, ma soeur Carole et ma Mimi pour leur soutien et présence." Un véritable moment de bonheur qui n'aurait sans doute pas la même saveur si le bel Alain n'était pas entré dans sa vie.