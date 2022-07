Fabienne Carat et sa soeur Carole canons en bikini : aperçu en photos de leurs vacances en Espagne

L'heure des vacances a sonné pour Fabienne Carat. La belle brune de 42 ans est actuellement en Espagne avec sa fille Céleste, née le 6 décembre 2021, mais pas que ! C'est aussi en compagnie de sa soeur Carole (40 ans) qu'elle s'est envolée pour ce pays. Et les deux femmes ont bien vite fait grimper la température sur Instagram.

L'actrice, notamment vue dans Plus belle la vie et Section de recherches, a retrouvé sa silhouette d'avant-grossesse et l'a une fois de plus prouvé avec sa dernière publication. Ce mercredi 27 juillet 2022, Fabienne Carat a pris la pose en bikini. Un deux-pièces noir et blanc à rayures, avec des noeuds rouges. Sur la première photo, elle apparaît dans une piscine, avec des lunettes de soleil vissées sur le nez, le regard tourné vers le côté, en train de recoiffer son chignon. Sur la seconde, elle a un peu plus avancé dans la piscine et fixe l'objectif cette fois. "Bel été à tous ! Je vous laisse deviner les 3 vérités et la phrase intruse : 1 • l'eau est à 31 degrés/ 2 • je suis en vacances en Espagne/ 3 • je tourne le lundi 1er août/ 4 • cet après-midi je vais à la plage. Une phrase est fausse !!! Qui trouve ??'", peut-on lire en légende de la publication.