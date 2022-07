Fabienne Carat maman : elle dévoile le visage de sa fille Céleste, adorable petite brune

Heureuse maman d'une petite fille prénommée Céleste née le 6 décembre 2021, Fabienne Carat a dévoilé un nouveau cliché très mignon où elle enlace tendrement son bébé. "Un instant d'éternité" écrit-elle en légende de cette photographie en noir et blanc où l'on peut apercevoir le visage de sa fillette âgée de 7 mois. Très tendre, la jeune maman, qui apparait au naturel et sans maquillage, regarde avec beaucoup d'affection son enfant, assise confortablement sur ses genoux. Petite tête brune aux cheveux lisses, Céleste semble très à l'aise sur les genoux de sa maman. "Inestimables", "Le bonheur", "Très belle photo", "Adorables", "Des moments inoubliables entre mère et fille", "Trop magnifiques toutes les deux", "La vie", "Adorable ta fille", "Des moments magiques" peut-on lire en commentaires de cette publication partagée sur Instagram le 23 juillet 2021.