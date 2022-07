Fabienne Carat maman : sa grande première avec sa fille Céleste, âgée de 7 mois

Impossible d'effacer son sourire ! Depuis qu'elle est devenue maman, Fabienne Carat est tout simplement radieuse et est bien heureuse de partager son bonheur sur ses réseaux sociaux. Ses abonnés se régalent alors régulièrement devant les moments précieux qu'elle vit avec son bébé Céleste, née le 6 décembre 2021. Le bambin a justement fêté il y a deux jours ses sept mois de vie. Et pour l'occasion, sa maman avait bien prévu de marquer le coup.

En effet, sur Instagram, la comédienne de 42 ans a indiqué avoir opéré une grande première avec Céleste, à savoir "le bain des sept mois". En story Instagram, Fabienne Carat s'est filmée dans une piscine de fortune aménagée dans son jardin où elle a la chance de pouvoir se rafraîchir, avec bébé dans les bras. Sa soeur Carole est elle aussi présente dans la vidéo, en train de profiter du bon moment avec sa propre fille, Victoire. (Voir notre diaporama).

Rappelons que Fabienne Carat cohabite avec sa petite soeur depuis un petit moment maintenant. Elles avaient sollicité les talents de Stéphane Plaza pour qu'il leur trouve leur nid douillet, partagé avec le mari et la fille de Carole. Cette dernière a donc été un soutien de taille pour sa soeur, surtout pendant sa grossesse, là où le papa était de son côté aux abonnés absents. "À part accepter la situation, je n'ai pas pu faire grand-chose. Je ne veux pas forcer les gens. La porte est ouverte, je ne juge personne et encore moins lui. Il viendra quand il aura envie. S'il n'est pas prêt, je ne peux rien y faire", confiait Fabienne Carat lors d'une interview pour Gala. Malgré tout, elle assurait ne pas mal vivre la situation : "Je ne suis pas quelqu'un qui stresse, je vis dans le présent. J'ai beaucoup travaillé pour construire ma vie et faire en sorte qu'elle soit belle. Je suis sereine. Et puis je ne suis pas seule."

Côté professionnel tout va très bien. Fabienne vient de terminer le tournage de Camping Paradis et... une belle et grande surprise va arriver !

Fabienne Carat a désormais une meilleure amie pour la vie en la personne de Céleste, sa plus grande réussite.