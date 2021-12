Fabienne Carat, maman célibataire : "Je ne sais pas quand le papa viendra voir le bébé..."

Le 6 décembre 2021, la vie de Fabienne Carat a été bouleversée. En effet, la comédienne de 42 ans a donné naissance à son tout premier enfant, une adorable petite fille prénommée Céleste. Dans les pages du magazine Gala, en kiosques ce jeudi 23 décembre 2021, l'ex-star de Plus belle la vie (France 3) désormais à l'affiche de Section de recherches (TF1) se livre sur cette nouvelle vie de mère célibataire et fait quelques confidences sur le père, dont elle est séparée.

C'est seule qu'elle a accouché à Nice et seule qu'elle va élever sa fille. "Je n'ai pas de regret car je ne suis pas décisionnaire. À part accepter la situation, je n'ai pas pu faire grand-chose, regrette-t-elle. Je ne veux pas forcer les gens. La porte est ouverte, je ne juge personne et encore moins lui. Il viendra quand il aura envie. S'il n'est pas prêt, je ne peux rien y faire." Cette décision de garder le bébé, Fabienne Carat l'a prise seule, également. D'ailleurs, elle "ne pense pas" que le père ait compris. "Je ne sais pas en fait, je ne voudrais pas parler à sa place", nuance-t-elle. À presque vingt jours de vie, la petite Céleste n'a pas encore rencontré son papa. Mais Fabienne Carat laisse le temps au temps... "Il sait que j'ai accouché, mais je ne sais pas quand il viendra voir le bébé", confie-t-elle.

Et de rappeler leur situation : "Entre nous, c'est une histoire d'amitié très sincère qui s'est transformée. On était tous les deux extrêmement surpris que je tombe enceinte. C'était le début d'une histoire d'amour et je pensais ne pas pouvoir avoir d'enfants. Mais il a fallu que je songe d'abord à moi et à ce que la vie m'offrait. J'avais l'impression qu'à 40 ans, ma vie n'avait pas commencé. Deux solutions s'offraient à moi : avorter parce que l'autre n'était pas prêt ou garder l'enfant parce que la vie me faisait ce cadeau. J'ai dû assumer cette urgence et cela a provoqué quelques dégâts."