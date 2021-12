Fabienne Carat est maman : Le sexe du bébé enfin connu, son doux prénom dévoilé !

C'est en juillet dernier que la grossesse de Fabienne Carat avait été révélée dans la presse. Durant de longues semaines, l'actrice de Section de recherches (TF1) s'est préservée, cachant son baby bump lors d'événements officiels et n'évoquant pas une seule fois ce petit être qui grandissait en elle. Puis, fin septembre 2021, la jolie brune de 42 ans, enceinte de sept mois, s'est décidée à assumer pleinement son nouveau rôle ainsi que ses nouvelles courbes. Deux mois plus tard, la voilà devenue maman pour la première fois !

Comme le dévoile magazine Closer, Fabienne Carat a accouché le 6 décembre 2021. Un bébé qui pesait un peu plus de 3 kilos. Selon eux, le bébé était plutôt prévu pour la fin du mois. La comédienne aurait ressenti de premières contractions alors qu'elle était sur le tournage de Section de recherches à Nice. Elle a donné naissance à une petite fille donc, trois semaines avant le terme et loin de sa soeur Carole Carat, dont elle est si proche. La maman et le bébé vont bien et Fabienne Carat a décidé de donner un très doux prénom à son enfant : Céleste.

Rappelons qu'en septembre dernier, pour Femme Actuelle, Fabienne Carat s'était déjà exprimée à propos de sa grossesse, et notamment du sexe incertain de bébé. "Ça a beaucoup changé ! [rires] Au début je ressentais que c'était une fille. Puis on m'a dit que c'était un garçon et deux mois plus tard que finalement c'était une fille, avait-elle déclaré. J'attends donc d'être sûre avant de le révéler. Je vais attendre la prochaine échographie, je me méfie (rires)." Depuis, l'ex-star de Plus belle la vie (France 3) n'a plus donné d'information à ce sujet...

Enfin, celle qui se considère comme mère célibataire avait également évoqué le rôle du papa. "C'était une très belle histoire d'amitié qui s'est transformée en très belle histoire... Mais pour le moment, je suis maman célibataire. Chacun aura sa place en tant que parent", avait-elle confié à Public. Fabienne Carat peut compter sur le soutien de sa soeur Carole Carat, déjà maman d'une petite Victoire (2 ans), avec qui elle a emménagé en janvier dernier.

Toutes nos félicitations à Fabienne Carat pour la naissance de son premier enfant !