Carole Carat mariée depuis 7 ans : son mari, sa fille... photos intimes

Fabienne Carat et sa soeur ont une relation fusionnelle. C'est chez Carole que l'actrice de 42 ans a passé le confinement, ayant rompu avec son ex-époux. "Nous avons vécu tous ensemble le premier confinement et l'idée d'acheter un plus grand appartement ensemble, de vivre en communauté a fait son chemin, petit à petit. Tout naturellement. Les derniers mois ont validé notre entente", avait-elle confié à nos confrères de Gala mi-janvier. Fabienne Carat, Carole et son mari, déjà papa de deux garçons avant l'arrivée de Victoire, ont donc eu l'idée de vivre ensemble. Et ils ont fait appel à Stéphane Plaza pour leur trouver la perle rare. Un défi relevé puisque l'agent immobilier leur a déniché un appartement de 150 m2 dans l'ouest parisien avec deux entrées séparées, cinq chambres, un salon, une salle à manger et une cuisine commune. "C'est sûr, Fabienne met des paillettes dans notre quotidien", avait lancé Carole.

Leur joyeuse tribu s'agrandira très prochainement puisque Fabienne Carat est enceinte de son premier enfant. On ignore encore si elle attend une petite fille ou un petit garçon. Ce qui est certain, c'est que le bébé pointera le bout de son nez en décembre. Et nul doute que la future maman pourra compter sur sa soeur pour lui venir en aide et la conseiller en cas de besoin.

Rappelons que Fabienne Carat est séparée du père de son enfant. "Le père est une personne extraordinaire mais nous n'étions pas préparés à cet événement. Moi, je sentais déjà la vie en moi, il fallait que je me sente prête. Je pense que lui ne l'était pas. Pour l'instant je me considère célibataire", déclarait-elle à Femme Actuelle, sans pour autant dévoiler son identité.