Fabienne Carat enceinte et topless : photo très intime, l'accouchement approche

Fabienne Carat a décidé de vivre pleinement sa grossesse. Après des premiers mois gardés secrets, la comédienne est désormais on ne peut plus fière d'afficher son baby bump qui grossit à vue d'oeil. Elle a d'ailleurs partagé une nouvelle photo très intime avec sa communauté Instagram ce vendredi 19 novembre 2021.

Sur le cliché en noir et blanc capté par un professionnel, Fabienne Carat apparaît le regard perdu devant elle et un sourire en coin dans une tenue très légère puisqu'elle n'est simplement vêtue que de son pantalon en jean. En effet, pour ce shooting, l'ancienne star de Plus belle la vie a fait tomber le haut histoire de mettre plus que jamais son ventre très arrondi en valeur, prenant tout de même soin de camoufler sa poitrine avec ses bras. Une image sensible et sensuelle à quelques semaines d'accueillir son premier enfant qui a fait l'unanimité auprès des internautes.

Pour accompagner son post, Fabienne Carat a décidé de se dénuder d'une autre manière, c'est-à-dire en se confiant sur son hypersensibilité. Un trait de caractère qui, d'après elle, a pu lui être reproché mais qu'elle embrasse davantage depuis qu'elle est enceinte. "Comme j'ai détesté, quand on m'a parlé de mes rares états d'âme, même éventuels, sous prétexte que j'étais enceinte... J'ai toujours eu mes sens et mes émotions exacerbés, alors ce n'est pas grave, fière et têtue, j'attendrai pour pleurer, j'attendrai pour aimer... Je fais et je ferai toujours de ma sensibilité extrême un don, un atout et mon instinct. Oui, j'ai affronté, oui j'ai essayé de vivre ces derniers mois avec dignité et simplicité et surtout j'ai gardé le sourire car il n'y a que ça qui restera, qui jalonnera et fera vibrer ma vie", a-t-elle écrit avec honnêteté.