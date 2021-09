Fabienne Carat enceinte et célibataire : confidences sur le père du bébé et son absence

A la surprise générale, Fabienne Carat a révélé être enceinte et a officialisé la nouvelle à sept mois de grossesse ! La comédienne, star de la série Section de recherches, a accepté d'accorder une interview à Télé Star. Si l'on savait déjà presque tout, elle fait néanmoins quelques précisions importantes.

Enceinte à 42 ans, Fabienne Carat vit une grossesse très suivie. Radieuse, heureuse et surtout en bonne santé, l'ex-héroïne de Plus belle la vie révèle avoir déjà des idées concernant le prénom de son enfant mais ne peut arrêter son choix car, comme elle l'a déjà confié, elle a beau être enceinte de sept mois, le sexe de son bébé n'est toujours sûr à 100%.

La comédienne a également accepté d'évoquer une nouvelle fois le père de l'enfant : "C'est une personne extraordinaire qui, compte tenu de ce que je viens d'expliquer, n'était pas du tout préparé à ce coup de théâtre, ni prêt à l'assumer, je pense. Ce que je respecte. Personnellement, à mon âge et avec mon passif, il était évident que le destin me rattrapait... Moi qui étais toujours un peu dans le syndrome Peter Pan, légère et assez insouciante, cet enfant est aussi la prise de conscience que je suis devenue une femme."

Fabienne Carat se considère aujourd'hui célibataire alors forcément, certains se demandent sûrement si le papa sera tout de même présent à l'accouchement et si ce n'est pas le cas, qui sera là pour lui tenir la main ? La future maman répond : "Comme toujours, fidèle au poste, je pense bien que ma soeur Carole [vue au côté de Stéphane Plaza sur M6 NDLR] sera là."

C'est d'ailleurs sa soeur, architecte décoratrice d'intérieur, qui a pour mission de désigner la chambre du futur bébé. Un nouveau-né qui verra le jour, normalement, en décembre.