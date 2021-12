Diaporama Fabienne Carat, maman célibataire : "Je ne sais pas quand le papa viendra voir le bébé..."

Fabienne Carat posant avec sa fille Céleste et sa soeur Carole à Nice, où elle a accouché.

Fabienne Carat posant avec sa fille Céleste et sa soeur Carole à Nice, où elle a accouché.

L'actrice enceinte Fabienne Carat dans une longue robe Christophe Guillarmé à manches en tulle nude rebrodée de lignes de paillettes et cristaux, parée par Helena Joy Paris, pochettes De Marquet, mise en beauté par le Campus des Maquilleurs - Photocall de la 10ème édition du "Global Gift Gala 2021" à l'hôtel Four Seasons Hotel George V à Paris le 30 octobre 2021. © Marc Ausset Lacroix/Bestimage

Fabienne Carat (enceinte) et sa soeur Carole - Soirée de gala "Action Enfance fait son cinéma" au Grand Rex à Paris, le 20 septembre 2021. © Pierre Perusseau/Bestimage

Exclusif - L'actrice enceinte Fabienne Carat dans une longue robe Christophe Guillarmé à manches en tulle nude rebrodée de lignes de paillettes et cristaux, parée par Helena Joy Paris, pochettes De Marquet, mise en beauté par le Campus des Maquilleurs lors de la 10ème édition du "Global Gift Gala 2021" à l'hôtel Four Seasons Hotel George V à Paris le 30 octobre 2021.© Tiziano da Silva/Bestimage

Exclusif - Fabienne Carat, une des comédiennes de la série "Plus Belle la Vie", diffusée sur France 3, durant une séance photo en studio à Marseille, le 30 juillet 2020. © Bruno Bebert / Bestimage

Exclusif - Fabienne Carat et sa soeur Carole - Enregistrement de la 100ème émission "Recherche appartement ou maison", présentée par S.Plaza, qui sera diffusée le 20 janvier à 21h05 sur M6. Le 6 octobre 2020 © Tiziano da Silva / Bestimage

L'actrice enceinte Fabienne Carat dans une longue robe Christophe Guillarmé à manches en tulle nude rebrodée de lignes de paillettes et cristaux accompagnée de sa soeur décoratrice Carole Carat dans une longue robe Christophe Guillarmé en tulle ombré nude au rose foncé et rebrodée parées par Helena Joy Paris, pochettes De Marquet, mise en beauté par le Campus des Maquilleurs - Photocall de la 10ème édition du "Global Gift Gala 2021" à l'hôtel Four Seasons Hotel George V à Paris le 30 octobre 2021. © Marc Ausset Lacroix/Bestimage