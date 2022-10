Fabienne Carat maman amoureuse : Céleste et Alain s'entendent-ils bien ? Confidences sur leur famille recomposée

Le 6 décembre 2021, Fabienne Carat a vécu l'un des plus beaux jours de sa vie. L'ancienne star de Plus belle la vie donnait naissance à Céleste, sa petite fille que le papa n'était pas prêt à assumer. En maman solo, l'actrice de 43 ans assure comme une cheffe et garde toujours le même discours envers son ex. Le père de Céleste pourra la rencontrer quand il en aura l'envie, mais pour l'instant, mère et fille en profitent à deux. Enfin presque.

Depuis quelques mois, Fabienne Carat et Céleste ont fait une place au chéri de la comédienne Alain. Ce dernier n'est pas un inconnu puisqu'il a participé à Mariés au premier regard 5, émission dans laquelle il a été marié à Cécile. Heureusement pour la comédienne (et pour Céleste), le couple n'a pas fonctionné et l'aventure s'est conclue en divorce. Un mal pour un bien quand on constate le bonheur dans lequel la famille recomposée baigne depuis quelque temps.

Outre l'amour que Fabienne et Alain se portent, l'entente est au beau fixe entre l'ancien candidat d'M6 et la fille de l'actrice. Elle-même l'a indiqué à Télé Loisirs : "Alain aime Céleste comme sa propre fille... et réciproquement !" Il faut dire qu'être papa, monsieur sait ce que c'est puisqu'il a lui-même deux enfants nés d'une précédente relation. Le couple semble donc avoir trouvé un parfait équilibre pour faire durer sa belle histoire puisqu'il s'entend également à merveille avec les parents de sa chérie et Carole, la soeur de cette dernière.