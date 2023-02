Fabienne Carat et son chéri Alain fous d'amour : échanges de bisous en vidéo, une première Saint-Valentin réussie

Ce mardi 14 février 2023, tous les amoureux se prêtent au jeu de la Saint-Valentin. Des déclarations en veux tu en voilà, des cadeaux, ou encore des hommages... les stars ne dérogent pas à la règle. Sur les réseaux sociaux, elles sont plusieurs à suivre les codes de cette journée placée sous le signe de l'amour, dont Fabienne Carat.

La comédienne a en effet partagé le bonheur qu'elle partage avec Alain Attard, révélé dans Mariés au premier regard en 2021, sur Instagram. "Happy #saintvalentin #fun. On vous envoie plein d'amour, plein d'espoir, plein de confiance...", a-t-elle écrit en légende d'une vidéo de leur duo en train de s'échanger d'adorables petits baisers.

Un jour, on y arrive, à toucher ce bien être

Fabienne Carat a également souhaité adresser quelques mots à ceux qui ne croiraient plus en l'amour, à force d'en avoir été déçus. Une situation que connaît bien la comédienne de 43 ans. Mais la maman de Céleste (1 an) est également bien placée pour savoir que la roue tourne. "Parfois, la vie nous envoie tellement d'épreuves, beaucoup beaucoup trop, au point que l'on a la sensation que ça ne s'arrêtera jamais. On a l'impression que l'on n'est jamais prêt, jamais assez grand, jamais assez bien. Et toutes ces rencontres qui donnent des illusions de bonheur et qui nous reprennent tellement, on s'abîme... On comprend plus tard qu'elles étaient essentielles pour notre chemin. Et un jour, on y arrive, à toucher ce bien être", a-t-elle ajouté dans l'idée d'apporter un peu de baume au coeur.