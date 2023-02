Julie Andrieu mariée à un médecin "des stars" : photo à deux, un moment exceptionnel pour la Saint-Valentin

Par Liane Lazaar Rédactrice Liane Lazaar est rédactrice web rattachée au pôle TV de Purepeople.com. Elle connaît autant le parcours de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 que les derniers rebondissements des candidats de télé-réalité et a un goût prononcé pour les histoires de coeur.

Depuis de nombreuses années, Julie Andrieu file le parfait amour avec Stéphane Delajoux, son mari et père de ses deux enfants. Le couple se fait toutefois très discret et n'apparaît que rarement ensemble. Il est encore plus rare que l'animatrice partage elle-même une photo de leur duo. Mais, pour la Saint-Valentin, elle a fait une exception.

Julie Andrieu est toujours encline à partager ses petits secrets culinaires pour se régaler. Il était donc naturel que la présentatrice populaire des Carnets de Julie sur France 3 en fasse de même à l'occasion de la Saint-Valentin ce mardi 14 février 2023. Sur Instagram, elle s'est donc fendue d'une recette de circonstance qu'elle a pu tester lors d'un récent voyage à Venise, en Italie. Mais ce que les internautes ont surtout retenu, c'est la photo qu'elle a utilisée pour son post. Et pour cause, Julie Andrieu y apparaît avec son mari Stéphane Delajoux. Le couple s'y dévoile en train de partager le repas qu'elle conseille à sa communauté, sur une terrasse ensoleillée de la Cité des Ponts. Alors que la jolie blonde fixe l'objectif, son chéri docteur, lui adresse de son côté un tendre regard. Il est bien rare de les voir ensemble sur les réseaux sociaux et cette manifestation de leur amour leur a alors valu de sympathiques messages en commentaires. "Cela fait plaisir de vous voir", "Joli couple que vous formez", "Magnifiques", "Bonne Saint-Valentin à vous !", peut-on lire.

Cela fait plus de dix ans que Julie Andrieu partage sa vie avec Stéphane Delajoux. Ensemble, ils ont eu deux enfants ensemble : Hadrien en octobre 2012 et Gaïa en décembre 2015. Le neurochirurgien de 56 ans est considéré comme le chirurgien "des stars", après avoir eu pour clients des personnalités comme Marie Trintignant qui avait malheureusement finalement succombé à ses blessures portées par son compagnon Bertrant Cantat, ou encore Charlotte Gainsbourg, qui a souffert d'une hémorragie cérébrale en 2007 après une chute en ski nautique.

Mais pour Julie Andrieu, Stéphane Delajoux est surtout un "super mari". "On dit souvent que le Prince charmant n'existe pas, moi je pense que je l'ai quand même un peu rencontré ! Il fait absolument tout, mais j'ai quand même un peu plus la main sur la partie enfants et cuisine. Mais attention, volontairement !", confiait-elle en 2022 au magazine Gala. Stéphane Delajoux est tellement parfait qu'il a même accepté que l'ex de sa femme, Jean-Marie Périer, vive sous leur toit. "J'habite chez elle et son mec. Ils sont mariés. La famille, ça n'a pas de prix. C'est très rare les gens dont on peut dire : 'C'est ma famille'", avait raconté le photographe à Jordan Deluxe en 2022.