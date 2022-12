Fabienne Carat amoureuse : Alain, bientôt l'adoption de Céleste ? "Il en a très envie"

La vie avec Alain et Céleste, c'est celle que Fabienne Carat n'aurait jamais pu penser vivre un jour depuis qu'elle a appris la grossesse de sa fille. Tombée enceinte par surprise, la comédienne de 43 ans a décidé de garder le bébé, en dépit de la ferme opposition du géniteur. Cet ami de longue date qu'elle a évoqué à plusieurs reprises n'était pas prêt à assumer de telles responsabilités. Fabienne Carat a donc vécu sa grossesse et les premiers mois de vie de sa fille toute seule. Enfin presque.

Depuis plusieurs mois, Fabienne Carat est en couple avec Alain. Le prénom ne vous dit peut-être rien mais son visage et ses nombreux tatouages vous parlent forcément. Son compagnon n'est autre qu'un ancien candidat de Mariés au premier regard. La science lui avait trouvé un fort taux de compatibilité avec la piquante Cécile avant qu'un divorce ne soit finalement prononcé. La rupture lui a donc permis de rencontrer Fabienne Carat et sa petite fille avec qui le charme a vite opéré.

Dans Ca commence aujourd'hui, diffusé ce mardi 6 décembre, Fabienne Carat a évoqué leur belle histoire d'amour et la fluidité de leur romance et de la famille recomposée qu'ils forment. Alain, déjà papa de deux grands enfants, considère d'ailleurs Céleste comme sa propre fille. Il envisage même de l'adopter, d'après les propos tenus par la comédienne sur le plateau de France 2 : "J'ai eu la chance de rencontrer, quand elle a eu 3 mois et demi, son papa d'amour qui l'aime plus que tout, qui l'aime comme sa fille et qui veut que ce soit sa fille. [...] Il a très envie de l'adopter. Peut-être en adoption simple, on verra c'est encore un peu prématuré. Mais en tout cas, il l'a adoptée dans son coeur."

Alain, père parfait de substitution

Si Alain reste discret sur leur vie de famille, il n'en est pas moins fier de faire partie du quotidien des deux nouvelles femmes de sa vie. Pour le premier anniversaire de Céleste, il a d'ailleurs rendu hommage à la petite fille et lui a déclaré son amour : "Joyeux anniversaire ma poupée, c'est un réel bonheur de te voir grandir, merci pour tout l'amour que tu nous donnes. Je t'aime" écrit-il pour accompagner une photo de lui jouant avec Céleste dans les bras.