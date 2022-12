Diaporama : Fabienne Carat amoureuse : Alain, bientôt l'adoption de Céleste ? "Il en a très envie"

1 / 18 Extrait de l'émission "Ca commence aujourd'hui" diffusée sur France 2 avec Fabienne Carat © France 2

2 / 18 Exclusif - Fabienne Carat - Soirée de la 6ème édition du cocktail "A Claudine" au profit de l'association "RoseUp" au restaurant "Mon Paris!" à Paris. Le 14 octobre 2019 © Christophe Clovis / Bestimage Depuis 6 ans, Esther Marion-Meyniel, fondatrice de l’agence Tess’Art Communication récolte des fonds afin d’aider à la lutte contre le cancer et pour le mieux-être des malades. En sa mémoire, elle a baptisé son action « A Claudine » en hommage à sa mère, décédée quand elle avait 20 ans. Pour cela, cette communicante réunie de nombreuses personnalités et s’entoure de personnes qui se battent pour la même cause afin de faire de cet événement du coeur un rendez-vous annuel fort qui puisse, chaque année, en clôture du mois Octobre Rose, apporter une aide significative à une association. C’est le restaurant MonParis!, qui recevait la nouvelle édition Octobre Rose avec les partenaires, René Furterer, Les bougies de Charroux, July Of St Barth, Valmont.. Cette année les profits sont reversés à l'association RoseUp l'association permet aux femmes confrontées à un cancer de poursuivre leur vie de femme, d’épouse, de mère et de professionnelle pendant et après les traitements mais aussi de se sentir moins seule face à la maladie en leur permettant d’appartenir à une communauté. Fabienne Carat, marraine de la soirée Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage

3 / 18 Fabienne Carat - Journée Paris 2024 sur la place de La Concorde à Paris le 23 juin 2019. La Concorde s'est transformée le temps d’une journée pour devenir un magnifique parc sportif urbain au cœur de Paris et inviter petits et grands, en famille, entre amis, à partager des moments inoubliables au contact des plus grands athlètes. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage

4 / 18 Fabienne Carat durant la soirée d'ouverture du 59ème Festival de Télévision de Monte Carlo à Monaco le 14 juin 2919.© Bruno Bebert / Bestimage 59th Monte Carlo television festival in Monaco on june 14th 2019 © BestImage

5 / 18 Exclusif - Fabienne Carat durant le premier jour de tournage de la nouvelle saison de la série télévisée diffusée sur TF1 "Section de Recherches", le 9 septembre 2019 au Rouret. Dans cette nouvelle saison, X.Deluc dans le rôle de Martin Bernier et F.Semonin dans le rôle de Lucas Auriol vont accueillir dans leur brigade l'actrice Fabienne Carat, dans le rôle de Jeanne Lorieux, commandant de gendarmerie. La diffusion de la série débutera le 28 janvier 2021. © Bruno Bebert / Bestimage (No Web - pour Suisse et Belgique) © BestImage

6 / 18 Fabienne Carat (habillée par Christophe Guillarmé, bijoux Charriol) au photocall de la 10ème édition du "Global Gift Gala" à l'hôtel Four Seasons George V à Paris, le 3 juin 2019. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage Celebrities at the 10th edition of the "Global Gift Gala"'s photocall held at the Four Seasons George V Hotel in Paris. June 3rd, 2019. © BestImage

7 / 18 Alain et Fabienne Carat © Instagram

8 / 18 Exclusif - Fabienne Carat durant le premier jour de tournage de la nouvelle saison de la série télévisée diffusée sur TF1 "Section de Recherches", le 9 septembre 2019 au Rouret. Dans cette nouvelle saison, X.Deluc dans le rôle de Martin Bernier et F.Semonin dans le rôle de Lucas Auriol vont accueillir dans leur brigade l'actrice F.Carat dans le rôle de Jeanne Lorieux, commandant de gendarmerie. La diffusion de la série débutera le 28 janvier 2021. © Bruno Bebert / Bestimage (No Web - pour Suisse et Belgique) © BestImage

9 / 18 Fabienne Carat durant la soirée d'ouverture du 59ème Festival de Télévision de Monte Carlo à Monaco le 14 juin 2919.© Bruno Bebert / Bestimage 59th Monte Carlo television festival in Monaco on june 14th 2019 © BestImage

10 / 18 Exclusif - Fabienne Carat durant le premier jour de tournage de la nouvelle saison de la série télévisée diffusée sur TF1 "Section de Recherches", le 9 septembre 2019 au Rouret. Dans cette nouvelle saison, X.Deluc dans le rôle de Martin Bernier et F.Semonin dans le rôle de Lucas Auriol vont accueillir dans leur brigade l'actrice Fabienne Carat, dans le rôle de Jeanne Lorieux, commandant de gendarmerie. La diffusion de la série débutera le 28 janvier 2021. © Bruno Bebert / Bestimage (No Web - pour Suisse et Belgique) © BestImage

11 / 18 Fabienne Carat (habillée par Christophe Guillarmé, bijoux Charriol) aux arrivées de la 10ème édition du "Global Gift Gala" à l'hôtel Four Seasons George V à Paris, le 3 juin 2019. © Denis Guignebourg/Bestimage Celebrities arrive at the 10th edition of the "Global Gift Gala" held at the Four Seasons George V Hotel in Paris. June 3rd, 2019. © BestImage

12 / 18 Exclusif - Fabienne Carat - Soirée de la fondation "Action Enfance" "Action Enfance fait son cinéma" au Grand Rex à Paris, le 27 mai 2019. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage No web pour Belgique/Suisse © BestImage

13 / 18 Exclusif - Fabienne Carat - Soirée de la fondation "Action Enfance" "Action Enfance fait son cinéma" au Grand Rex à Paris, le 27 mai 2019. © Marc Ausset-Lacroix/Bestimage No web pour Belgique/Suisse © BestImage

14 / 18 Info du 06/08/2021 ( Fabienne Carat attend un heureux événement. À 42 ans l'actrice est enceinte) - Exclusif - Fabienne Carat durant le premier jour de tournage de la nouvelle saison de la série télévisée diffusée sur TF1 "Section de Recherches", le 9 septembre 2019 au Rouret. Dans cette nouvelle saison, X.Deluc dans le rôle de Martin Bernier et F.Semonin dans le rôle de Lucas Auriol vont accueillir dans leur brigade l'actrice Fabienne Carat, dans le rôle de Jeanne Lorieux, commandant de gendarmerie. La diffusion de la série débutera le 28 janvier 2021. © Bruno Bebert / Bestimage (No Web - pour Suisse et Belgique) © BestImage

15 / 18 Exclusif - Fabienne Carat - Soirée de lancement "Loox" à la suite Sandra and Co lors du 72ème Festival International du Film de Cannes le 19 mai 2019. Au programme, cocktail dinatoire avec une dégustation de champagne Perrier Jouët, des fingers food du chef F. Corsini (du restaurant Chez Jules à Antibes), et enfin la Djette A. Laffont aux platines. De luxueux spas appartenant à des hôtels de la Côte d’Azur, sont venus sur place pour découvrir la nouvelle application lancée par Loox. Sandra Sisley, l’ambassadrice des lieux, vêtue de Jitrois a su séduire son public, et gâtés tous les invités qui sont repartis avec des cadeaux de marques dont Loox évidemment, Xoopar, et des belles bougies Habitat. © Pierre Perusseau/Bestimage (No Web - pour suisse et Belgique) © BestImage

16 / 18 Exclusif - Fabienne Carat - En ce cinquième jour de la 72ème édition du Festival de Cannes, la Suite Sandra & Co by Sandra Sisley a donné un énième rendez-vous au beau monde de Croisette. Malgré un temps pluvieux, Sandra Sisley a su faire rayonner cette journée et enflammer la soirée sur la terrasse de la Suite. En ce samedi, le rooftop de la suite a eu le plaisir d'accueillir de nombreux réalisateurs, producteurs, et acteurs de films. Parmi eux, on compte l'équipe du film « Give me Liberty » avec le réalisateur K. Mikhanovsky, l'acteur C. Galust et Lauren dites « Lolo » Spencer. La réalisatrice M. Meddour est revenue dans la suite de Sandra & Co, pour la deuxième fois afin de rencontrer des journalistes internationaux. Les talents du film « La Cordillera de Los Suenos » étaient également sur place, avec le réalisateur chilien, P. Guzmán. Malgré la pluie Sandra Sisley a enchainé les interviews avec E.Wolinski, Forbes magazine, etc… alors que Tomer était en shooting photo de son coté. Une soirée privée pour le film japonais Family Romance de W. Herzog était organisée sur la terrasse de la Suite Sandra & Co. Toute l'équipe était sur place pour profiter d'un cocktail dinatoire, inspiré de la gastronomie japonaise, en l'honneur du film. J. Ayache, chanteuse du groupe Superbus, nous a fait le plaisir de mixer pour cette soirée, ainsi que pour l'anniversaire du styliste P. Uter qui a également été célébré hier soir. Durant cette soirée, nous avons eu le plaisir de recevoir S. Guillon et S. Marechal, l'acteur D. Mora, V. Guide, Calogero, H. Charni, L. Fourcade, J. Boudili, G. Constantini, JL Barcelona, C. Ladesou, F. Bel, N. Beausson-Diagne, le réalisateur C. Le Gallo, l'actrice A. Laffont, la jeune talentueuse L.Khoudri et enfin le célèbre Tommer Sisley, a rejoint sa femme Sandra Sisley. Les invités ont une fois de plus eu la chance d'être inondés de cadeaux des marques Leynat, Loox, Shiseido, Kulte. Tout le monde était ravi en partant. Cannes, le 18 mai 2019. © Pierre Perusseau/Bestimage No Web - Belgique et Suisse Exclusive - Germany call for price - Celebrities at "Sandra & Co" party duirng the 72nd International Cannes Film Festival. May 18th, 2019. © BestImage

17 / 18 Exclusif - Fabienne Carat - Photocall de la 6ème édition du cocktail "A Claudine" au profit de l'association "RoseUp" au restaurant "Mon Paris !" à Paris. Le 14 octobre 2019 © Christophe Clovis / Bestimage Depuis 6 ans, Esther Marion-Meyniel, fondatrice de l’agence Tess’Art Communication récolte des fonds afin d’aider à la lutte contre le cancer et pour le mieux-être des malades. En sa mémoire, elle a baptisé son action « A Claudine » en hommage à sa mère, décédée quand elle avait 20 ans. Pour cela, cette communicante réunie de nombreuses personnalités et s’entoure de personnes qui se battent pour la même cause afin de faire de cet événement du coeur un rendez-vous annuel fort qui puisse, chaque année, en clôture du mois Octobre Rose, apporter une aide significative à une association. C’est le restaurant MonParis!, qui recevait la nouvelle édition Octobre Rose avec les partenaires, René Furterer, Les bougies de Charroux, July Of St Barth, Valmont.. Cette année les profits sont reversés à l'association RoseUp l'association permet aux femmes confrontées à un cancer de poursuivre leur vie de femme, d’épouse, de mère et de professionnelle pendant et après les traitements mais aussi de se sentir moins seule face à la maladie en leur permettant d’appartenir à une communauté. Fabienne Carat, marraine de la soirée Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage