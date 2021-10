"Je ne savais pas si j'allais le garder..." : Fabienne Carat enceinte et indécise, confidences sur son bébé

C'est une nouvelle inattendue. L'été dernier, le magazine Closer révélait la grossesse de Fabienne Carat. Ce n'est que fin septembre 2021 que l'actrice de Section de recherches (TF1) confirme être enceinte de son premier enfant. Auprès de nos confrères de Public ce vendredi 1er octobre 2021, la jolie brune de 42 ans se livre à coeur ouvert sur cette nouvelle aventure de future maman. L'occasion pour elle de raconter le jour où elle a appris porter la vie.

"Un matin, en buvant une boisson à la coco que j'adore, j'ai commencé à avoir comme une barre dans le ventre. Ça ne me ressemblait pas ! J'ai décidé de vérifier et j'ai été servie...", confie-t-elle à propos de la découverte de sa grossesse. C'est alors à ce moment-là que Fabienne Carat a réalisé être enceinte. Et sa réaction fût immédiate : "En voyant le résultat du test, j'ai halluciné ! Je me suis mise à trembler, prise d'une émotion très forte. Je ne savais pas encore si c'était de la joie, de la peur..." Plus encore, la jeune femme a songé un instant à l'avortement : "Je ne savais même pas si j'allais le garder. C'était si soudain !"

Aujourd'hui, Fabienne Carat est une femme heureuse et comblée par ses dix kilos d'amour. Même si elle se considère célibataire, elle assume et vit pleinement sa grossesse. Après sept mois de secret à cacher tant bien que mal son ventre arrondi, elle a enfin affiché son baby bump. "C'est certainement par pudeur que je ne me suis pas exposée. Je craignais de ne pas être prête, de ne pas être à la hauteur, avait-elle déclaré à propos de son choix de discrétion quant à sa grossesse auprès de Femme Actuelle. Je me disais que si je m'habillais de façon plus moulante, il faudrait que j'assume et que je me dise 'c'est vraiment vrai'. Et puis je savais que je devrais faire face à des questions auxquelles je ne saurais peut-être pas quoi répondre. Mais là je me sens prête à en parler car je me sens bien."

Si elle se considère célibataire et séparée du papa de son bébé, celle qui campait Samia Nassri dans Plus belle la vie (France 3) est bien entourée. Elle peut compter sur le soutien de sa soeur Carole Carat, avec qui elle vit dans un superbe appartement parisien.

