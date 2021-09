Fabienne Carat enceinte et radieuse : 1re photo de son baby bump, après des mois de secret !

À 42 ans, Fabienne Carat est enceinte de son premier enfant. Une grande nouvelle annoncée par nos confrères du magazine Closer en juillet dernier et que l'actrice de Section de recherches (TF1) n'avait pas commentée... jusqu'à ce jour ! La jolie brune s'exprime pour la première fois sur cette grossesse surprise en interview pour Femme Actuelle. Plus encore, elle qui prenait grand soin de cacher son baby bump le dévoile pour la toute première fois !

"C'est certainement par pudeur que je ne me suis pas exposée. Je craignais de ne pas être prête, de ne pas être à la hauteur, confie-t-elle à propos de son choix de discrétion depuis le début de sa grossesse. Je me disais que si je m'habillais de façon plus moulante, il faudrait que j'assume et que je me dise 'c'est vraiment vrai'. Et puis je savais que je devrais faire face à des questions auxquelles je ne saurais peut-être pas quoi répondre. Mais là je me sens prête à en parler car je me sens bien."

Aujourd'hui, à sept mois de grossesse, Fabienne Carat s'assume pleinement. Elle se livre comme jamais sur ce nouveau rôle de future maman qui lui sied à merveille. C'est aussi l'occasion d'afficher enfin fièrement ses nouvelles courbes de future maman. Toujours pour Femme Actuelle, l'ex-star de Plus belle la vie (France 3) prend la pose en brassière et cycliste noir, installée sur un joli canapé rose. Fabienne Carat porte par-dessus une chemise bleue oversize à l'allure masculine, entièrement déboutonnée... et laissant apparaître son joli ventre arrondi, sur lequel elle pose tendrement sa main. Une première photo de la belle Fabienne Carat enceinte !