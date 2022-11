Fabienne Carat en couple avec Alain et validée par ses enfants : photo de leur famille recomposée unie

Ce sont dix-huit années de rires, de pleurs, de scandales, de morts, de naissances qui viennent de se clôturer avec un épisode final ce vendredi 18 novembre. Comme annoncé il y a plusieurs mois, la série Plus belle la vie s'est terminée. Un véritable choc pour le public, autant que pour les acteurs du show comme Laurent Kérusoré qui a eu beaucoup de mal à avaler la pilule. Il faut dire qu'il campait le rôle de Thomas Marci depuis les tous débuts en 2004. Comme lui, Fabienne Carat était au casting du feuilleton dès son lancement, jusqu'à le quitter en 2021.

La jolie brune de 43 ans a interprété toutes ces années Samia Nassri. Pour son départ, il a été décidé de tuer son personnage à la suite d'un accident de voiture. Elle a toutefois refait une apparition dans le dernier épisode, à travers Jean-Paul Boher (joué par Stéphane Hénon) qui communiquait avec elle dans sa tête. Fabienne Carat a donc eu l'opportunité de retourner à Marseille, sur le plateau de tournage de Plus belle la vie, pour faire ses adieux avec ses camarades. Et pour l'occasion, elle a fait le déplacement en famille !

Le bonheur de Fabienne Carat en photo

En effet, sur Instagram, son compagnon Alain Attard (vu dans Mariés au premier regard en 2021) a partagé une photo de leur immersion dans les décors du feuilleton. Il s'agit d'un premier portrait de famille avec leur tribu recomposée au grand complet ! Alain et Fabienne Carat apparaissent au centre, entourés de part et d'autre par la fille et le fils de l'ex-candidat de M6 nés d'une précédente relation. L'actrice, elle, porte dans ses bras sa fille Céleste, arrivée le 6 décembre 2021 et dont l'identité du papa est méconnue. "Avoir eu la chance de visiter ce magnifique décor de PBLV, en famille, rajoute un petit pincement au coeur ce soir...", légende Alain, visiblement ému par la situation. La publication a naturellement touché les internautes très attachés à Plus belle la vie et bien tristes de son arrêt.