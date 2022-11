Fabienne Carat, sa fille Céleste adorable petite ballerine : vidéo craquante pour annoncer son nouveau projet

Le 11 novembre dernier, Fabienne Carat était fière de présenter son nouveau tube. Quelques années après avoir sorti son dernier projet musical, la comédienne de 43 ans est de retour sur les plateformes avec Désolée, un titre très personnel à travers lequel elle incite tout de même ses fans à danser. Depuis sa sortie, Fabienne Carat en fait volontiers la promotion sur ses réseaux sociaux et, ce mardi 15 novembre, sa fille Céleste l'a fait avec elle.

L'ex-vedette de Plus belle la vie a accueilli ce premier enfant il y a bientôt un an, le 6 décembre 2021. Il s'agit d'une adorable petite brune aux cheveux bouclés comme on a pu le constater grâce à différentes images postées sur les réseaux sociaux. C'est seule que Fabienne Carat élève sa fille car elle s'est séparée du papa pendant sa grossesse. "Je ne veux pas forcer les gens. La porte est ouverte, je ne juge personne et encore moins lui. Il viendra quand il aura envie. S'il n'est pas prêt, je ne peux rien y faire", confiait-elle sur le sujet, ajoutant qu'il n'était pas venu voir son bébé à la naissance.

Si le papa de Céleste n'a pas souhaité l'élever, elle est loin de manquer d'amour. Elle est même grandement entourée par sa tante Carole et la fille de cette dernière, Victoire. Et toutes les trois ont fait preuve d'un soutien de taille vis-à-vis de Fabienne Carat. Sur Instagram, l'actrice a partagé une vidéo de leur quatuor assorti dans des robes roses leur donnant des airs de ballerines. Chez elles, avec la musique en fond, elles s'ambiancent sur le titre Désolée. Fabienne et sa soeur assurent les pas de leur chorégraphie, sous les yeux attentifs de la jeune Victoire, désireuse de faire comme elles. En revanche, à seulement 11 mois, Céleste ne tient pas encore véritablement sur ses deux jambes. La petite est tout de même très vive et vagabonde de tous les côtés en rampant. Trop craquant !