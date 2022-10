Fabienne Carat amoureuse d'Alain : rare selfie en amoureux, son chéri à coeur ouvert

"L'impossibilité n'est qu'un mot pour l'amour. La vie est trop courte pour la gaspiller à poursuivre un amour impossible, le plus grand miracle de l'amour est de rendre l'impossible possible .En amour, il n est rien d'impossible. Sois patient, parfois indifférent, et l'impossible devient possible" a-t-il inscrit en légende. Ces mots ont fait réagir les nombreux fans, ravis de constater que leur romance se solidifie chaque jour un peu plus. Ainsi, Alain Attard prouve qu'avec l'interprète de Samia Nassri, c'est bien plus qu'une amourette de vacances. Les grandes étapes qu'ils ont franchies ensemble suffisaient à elles-mêmes pour le confirmer.

Dans une récente interview à Télé Loisirs, elle confiait : "Alain aime Céleste comme sa propre fille... et réciproquement !" Elle révélait même qu'il avait déjà rencontré ses parents, sa soeur Carole et qu'il se retrouvait même parfois seul avec la petite Céleste quand l'actrice était sollicitée pour des tournages. Un rôle de papa qu'il connaît bien puisqu'Alain Attard est lui-même père de deux grands enfants nés d'une précédente relation.