Fabienne Carat de retour dans Plus belle la vie : magnifique preuve d'amour de son compagnon Alain

Le temps des adieux a sonné pour Plus belle la vie. Après plus de vingt ans à l'antenne, le feuilleton de France 3 s'apprête à tirer sa révérence. Pour ce faire, Fabienne Carat, alias Samia Nassri, a été rappelée. Dans les derniers épisodes, son personnage fera son grand retour, un come-back plutôt particulier puisqu'elle apparaîtra en fantôme à Jean-Paul Boher, en pleine déroute. Si Fabienne Carat a très longtemps incarné la compagne de Stéphane Hénon sur le petit écran, dans la vraie vie, la comédienne partage la vie d'une autre star de la télé, loin de l'univers des séries.

Fabienne Carat est amoureuse d'Alain, ex-candidat de Mariés au premier regard. Le barbier et papa de deux enfants s'était marié à la piquante Cécile dans l'émission avant que les deux ne finissent par rapidement divorcer. Les débuts de leur histoire ont donc été discrets mais l'amour étant plus fort que tout, les tourtereaux ont fini par officialiser sur les réseaux sociaux au cours de l'été et leur couple, c'est du sérieux. Pour preuve, Fabienne Carat s'est confiée dans les pages de Télé Star et monsieur a déjà rencontré toute la famille, et bien plus.