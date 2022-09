Fabienne Carat folle amoureuse d'Alain : elle lui fait une jolie déclaration d'amour

À 43 ans, Fabienne Carat est une jeune maman épanouie et aussi une femme comblée aux côtés de son chéri Alain, ex-candidat de Mariés au premier regard sur M6 et beau-père de Céleste, la fille de l'actrice née en décembre 2021.

Une belle déclaration d'amour à son chéri "un peu têtu"

Ce samedi 10 septembre, la jeune maman a posté une story Instagram à l'occasion de la Saint-Alain qui a eu lieu la veille le 9 septembre. "Bonne fête Alain !", peut-on lire dans la story avec en dessous, la date du 31 décembre qui n'est pas celle de la Saint-Alain mais de la Saint-Sylvestre. Le long message publié par Fabienne Carat dans sa story se veut une belle déclaration d'amour à celui qui partage sa vie depuis le mois d'août dernier. "Alain laisse apparaître une personnalité créative. Alain est souvent en demande d'inspiration au quotidien, et, étant de nature imaginative, il s'avère aussi audacieux. Alain peut se révéler un peu têtu. Il n'en est pas moins généreux et à l'écoute (...) Parent d'un petit Alain, il est agréable de faire des activités avec lui en famille. Cependant, il peut parfois être vulnérable, et afin de l'aider à se développer, il est bon de l'encourager à exprimer sa créativité...", est-il ainsi écrit dans la story de Fabienne Carat sur Instagram. Le tout sur un titre d'Alain Souchon intitulé J'ai dix ans.

Grâce à Alain, Fabienne Carat est une femme qui revient de loin. En avril dernier, alors qu'elle était encore célibataire, l'ex-interprète de Samia dans Plus belle la vie sur France 3, avait gardé le mystère sur l'identité du père de sa fille Céleste : "C'est dur en fait, c'est une honte de ne pas pouvoir dire qui est le père, de se dire que lui ne veut pas de cet enfant. C'est honteux", avait-elle déclaré à dans le podcast "Parents d'abord" de Télé Loisirs. Avec Alain et sa fille qui fêtera son premier anniversaire en décembre prochain, Fabienne Carat forme aujourd'hui une magnifique famille recomposée.