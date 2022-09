Fin de Plus belle la vie - Laurent Kérusoré : Larmes, discours poignant et changement radical de look !

C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Le jeudi 29 septembre 2022, le tout dernier tournage de Plus belle la vie a eu lieu à Marseille. Après dix-huit belles années de diffusion, la série culte de France 3 a tiré sa révérence. Dans l'émotion bien sûr.

Car après l'ultime clap, une soirée était organisée avec toutes les équipes qui se sont efforcées à faire vivre les personnages du Mistral toutes ces années. Des images de ce grand moment ont été partagées sur les réseaux sociaux, où ont également été dévoilés les discours poignants des acteurs emblématiques. Laurent Kérusoré, par exemple, a posté son discours sur Instagram. Présent depuis les débuts de la série, en 2004, l'interprète inoubliable de Thomas Marci n'a naturellement pas su contenir ses larmes.

"Je n'ai rien préparé parce que si j'avais préparé, je n'aurais pas pu le lire. J'ai tellement de choses à vous dire. J'ai juste envie de tous vous regarder. Quand je suis arrivé, j'avais un petit contrat de six semaines parce qu'avant on ne savait pas si la France allait être homophobe ou pas. La réponse, c'est qu'elle ne l'est pas", a-t-il d'abord déclaré. Et de poursuivre avec difficulté : "Ces six semaines se sont transformées en dix-huit années de bonheur. Cet endroit, ce plateau que j'ai dans le coeur. Merci à vous, merci pour vos paroles, de m'avoir calmé souvent. Je suis un émotif, un hypersensible. Je vous remercie tous d'avoir croisé ma route, parce que putain, vous êtes des gens fabuleux tous autant que vous êtes. Ce bar Le Mistral a changé ma vie, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. On a changé la vie de millions de personnes... On peut être fier d'avoir eu cet impact absolu. Bravo et merci à tous".

Avant d'entamer les festivités avec ses partenaires de jeux, les scénaristes et producteurs et autres membres de l'équipe technique, Laurent Kérusoré a eu un geste très fort : celui de se couper les cheveux. En effet, histoire de marquer le coup et tourner la page avec son personnage adoré, il a décidé de se séparer de sa mèche emblématique qu'on lui a connu pendant si longtemps. (Voir notre diaporama).