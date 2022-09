"Mais que fait la police" : Fin de Plus belle la vie, des images de la grosse soirée organisée sur le plateau dévoilées

Dans différentes stories (disponibles dans le diaporama), les internautes ont pu découvrir que toute l'équipe a organisé une petite fête de fin de tournage en soirée. Après les larmes, l'ambiance donc !

Bien qu'elle ait assisté à tout cela de loin, Delphine Ernotte a tenu à écrire quelques mots sur son compte Twitter. "La fin de ce tournage marque un moment fort et émouvant de l'histoire de la télévision publique. Pendant 18 ans, le premier feuilleton de France a accompagné le quotidien de millions de Français. Il a fait grandir des générations et a su rassembler des familles. Il a osé aborder sans tabous nos vies et fait résonner les évolutions de notre société. Il a fait rêver et diverti. En un mot, Plus belle la vie aura marqué l'histoire de la télévision française", peut-on lire dans un premier temps.

La dirigeante de France Télévisions a ensuite remercié les fidèles téléspectateurs qui ont suivi les aventures des personnages toutes ces années et a fait savoir qu'elle avait conscience que c'est un déchirement pour le public. "Je vous assure que France Télévisions continuera à être au rendez-vous de sa mission créative", a-t-elle promis. Puis, elle a remercié les acteurs ainsi que toute l'équipe de Plus belle la vie qui, pendant dix-huit ans, "ont été les piliers d'une des plus grandes et belles aventures de la télévision française". Sans oublier la production qui a porté le programme et les équipes de France Télévisions qui ont tout mis en oeuvre pour que la série soit un tel succès. Enfin, elle a remercié la ville de Marseille qui a été "un formidable écrin pour faire rêver la France et lui faire penser que la vie est toujours plus belle". Un lieu que France Télévisions n'abandonnera pas puisque le groupe s'est engagé à dépasser les 500 jours de tournage à partir de 2023 "pour compenser l'impact de l'arrêt du feuilleton".

"Dans la vie de la télévision, il n'est jamais facile de dire au revoir à un rendez-vous d'une telle importance. C'est pourquoi, dans les semaines qui viennent, sur nos écrans et partout nous remercierons nos téléspectateurs et offrirons à Plus belle la vie le plus beau des au-revoir", a-t-elle conclu.