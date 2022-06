Elodie Varlet : Qui est Jérémie Poppe le père de ses enfants rencontré dans Plus belle la vie ?

Sur les réseaux sociaux, Jérémy Poppe s'est récemment affiché avec sa camarade Michèle Bernier, à l'occasion du tournage de la saison 8 de La Stagiaire, ou encore avec la brillante Firmine Richard, à qui il a donné la réplique dans PLAN B, de Christophe Campos.

Côté jardin secret, on le voit peu, en revanche, auprès de sa douce sur son compte Instagram, ni lors d'évènements mondains, si ce n'est en de très rares occasions. Formant une véritable "équipe de choc", les tourtereaux préfèrent jouer la carte de la discrétion extrême. Pour eux comme pour leurs enfants, d'ailleurs. Les deux comédiens ont effectivement accueilli deux garçons ensemble : Marcus, le 12 avril 2014, et Solal, né en juillet 2017, qui ont donc 8 et 4 ans... et qui n'apparaissent que de dos sur les photos de famille. On peut donc l'affirmer : leur bonheur est discret, mais au complet !