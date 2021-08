Élodie Varlet s'éclate en vacances avec son chéri... et deux acteurs bien connus !

Très discrète sur sa vie privée, Élodie Varlet partage rarement des photos au côté de son compagnon Jérémie Poppe. Sa récente publication Instagram n'est donc pas passée inaperçue. L'actrice de Plus belle la vie n'a pas résisté à l'envie de faire découvrir un peu de ses vacances en Crète à ses abonnés. En faisant défiler les images, Élodie Varlet prend la pose tour à tour seule sur une plage, tout sourire sur une falaise avec son chéri ou encore de dos avec ses deux enfants, Marcus, né le 12 avril 2014, et Solal, né en juillet 2017.

"Merci fabuleuse Crète ! Je retiens ton accueil chaleureux, tes paysages entre mer et montagnes, les saveurs de ta cuisine à l'huile d'olive mmmmmmh, tes dakos qui mettent tout le monde dakos, ton raki time à toute heure, tes latte frio on the beach, ton sable rose, tes gorges à couper le souffle, tes ruelles et tes balcons pleins de vie...", a-t-elle légendé sa publication.

À travers ses photos, on constate que ses vacances en famille étaient également des vacances entre amis. En effet, Élodie Varlet et Jérémie Poppe ont notamment passé du bon temps en Crète avec deux autres comédiens, à savoir Flavie Péan (qui incarne Victoire Lissajoux dans Plus belle la vie) et Arthur Jugnot.