Elodie Varlet : De rares photos de ses fils dévoilées pendant ses vacances à Bali

Interrogée sur son rôle de maman par nos confrères de Télé 7 Jours en 2017, Elodie Varlet avait confié : "J'aime m'amuser avec eux. Avec l'aîné, mon truc, c'est de blaguer. Et ça marche à tous les coups (...) Je suis incapable de rester en place. Aller me promener, visiter, patauger à la piscine... Il est rare que je passe deux jours à la maison sans sortir avec les enfants." C'est aussi une maman très câline qui "adore les bisous". "Et je vous confirme qu'entre les garçons et les mamans, il y a quand même un truc... Marcus ne cesse de répéter que je suis son amoureuse ! Notre petit rituel : chaque matin, à 6h, il nous rejoint dans le lit pour dormir une heure avec nous. Et là, c'est câlins à gogo. Le bonheur", précisait-elle.