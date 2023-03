"Promis ce sont les miens" : Elodie Varlet, son chéri Jérémie Poppe différent physiquement de leurs enfants "norvégiens"

Le 15 mai 2021 à l'occasion de vacances à Bidart, Jérémy Poppe a dévoilé un autre cliché très mignon avec ses deux garçons. En tenue de surf, le père et son fils ainé posent face à la mer avec leurs planches, prêts à dompter les vagues. Le plus petit est également présent dans les bras de son papa, mais habillé avec un pull et un jogging.

Encore trop petit pour se mettre au surf, le garçonnet soutient son aîné et son papa. Comme toujours, le comédien s'est amusé de la chevelure très claire de ses fils et a écrit en légende de cette adorable photographie : "Prochaine étape : me teindre en blond !", ajoutant au passage les hashtags : "#surfsession #fatherandsons #mesenfantsnorvegiens #promiscesontlesmiens".