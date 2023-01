Emanuele Giorgi (Plus belle la vie) papa : rares photos de son fils Valentino, un petit garçon très curieux

Au mois de novembre dernier, une grande page de la fiction française s'est tournée. La série Plus belle la vie s'est arrêtée après 18 années de diffusion sur France 3. Marquée par des intrigues en tout genre, et parfois des scandales, elle a été emblématique pour bon nombre de téléspectateurs. Sa déprogrammation fut alors naturellement un choc pour les fans de la première heure mais aussi pour les acteurs du show. La vie continue néanmoins et pour certains, elle reste des plus douces. C'est en tout cas une réalité pour Emanuele Giorgi qui a longtemps interprété le rôle de Francesco Ibaldi.

Le comédien profite notamment pleinement avec sa famille, composée de sa compagne actrice Cécile Mazéas et de leurs deux enfants, le petit garçon prénommé Valentino, né le 28 avril 2019, et sa soeur Emy, née au début de l'année 2022. Tous ensemble, ils mènent une vie plutôt discrète, prenant soin de ne pas trop s'exposer. Mais de temps en temps, Emanuele Giorgi et Cécile Mazéas se laissent aller à partager quelques bribes de leur quotidien.

Justement, ce mercredi 18 janvier, l'acteur italien a fait savoir qu'il avait passé la journée au Musée d'histoire naturelle de Marseille, et ce en très bonne compagnie. En effet, Emanuele Giorgi a fait découvrir les lieux à son jeune fils Valentino. À travers une série de photos postées sur Instagram, on constate alors que le bambin fait déjà preuve d'une grande curiosité pour tout ce qui l'entoure, observant avec attention un crocodile ou encore en touchant la reproduction de notre planète Terre. De rares photos de lui qui ont à coup sûr ému les internautes.