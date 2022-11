Plus belle la vie : Plan à 3, viol, inceste... la série marquée par les scandales !

18 ans de rires, de pleurs, de scènes mythiques, de morts, de naissances... Après près de deux décennies de succès sur France 3, Plus belle la vie s'arrête. Un choc pour les comédiens mais aussi pour les téléspectateurs. Ceux de la première heure ont suivi toutes les intrigues depuis le lancement du feuilleton en 2004, et pas que. En effet, une telle série à succès a également dû essuyer quelques polémiques. Retour sur les scandales qui ont marqué le show.

Un baiser immoral

En 2015, les fidèles de Plus belle la vie ont bondi en découvrant une scène. Depuis leur canapé, et alors que beaucoup regardent le feuilleton à table, voilà qu'ils ont assisté à un baiser échangé entre Céline Frémont, campé par Rebecca Hampton, et Baptiste... un adolescent de 17 ans. Interprété par Bryan Trésor, il est aussi le fils de l'un de ses amis ! Un geste tendre qui n'est pas passé au vu de la différence d'âge entre les deux protagonistes. Rappelons que la jolie blonde est censée être âgée d'une quarantaine d'années dans la série tandis que le jeune homme était mineur. Les internautes étaient nombreux à témoigner leur malaise face à cette séquence.

Une scène d'inceste fait scandale

Dans un court extrait visant à promouvoir l'épisode qui allait être diffusé le soir même, une scène d'inceste a scandalisé les téléspectateurs. C'était au début de l'année 2016 et sur ces images, Océane et Jonas, qui sont demi-frère et demi-soeur, avaient une relation sexuelle. Quelques instants qui ont suffit à affoler les fans de Plus belle la vie ! Petite précision : les deux personnages n'étaient, à ce moment-là, pas au courant de leur lien de parenté. Aussi, finalement, il s'agissait d'un rêve érotique fait par la jeune femme. Pas de quoi calmer l'agitation sur les réseaux sociaux...

Un message sur le viol très déplacé



Toujours au premier trimestre de l'année 2016, une autre polémique a éclaté. A l'antenne de France 3, Coralie a été violée par son compagnon Mathieu. Une séquence dure à regarder, mais là n'est pas tout. Au lendemain de la diffusion de l'épisode, sur Twitter, le compte officiel de Plus belle la vie poste un sondage. "Qu'avez-vous pensé de la scène de viol conjugal diffusée hier soir ?", peut-on lire. Les internautes avaient alors le choix entre trois réponses : "J'ai été horrifié(e)", "Coralie l'a cherché" ou "Ce n'est pas un viol". Dès sa publication, ce post a suscité l'indignation et la colère ! La production a rapidement réagi, présentant ses excuses.

Comment rouler un joint, le tuto par Thomas Marci

Thomas Marci, interprété par Laurent Kérusoré, s'est lui aussi retrouvé mêlé à une sale affaire. En mars 2014, dans l'un des nombreux épisodes de Plus belle la vie, il a appris à Mirta à rouler un joint ! Une scène que les téléspectateurs n'ont pas digéré, surtout en sachant que le feuilleton est diffusé à une heure de grande écoute et suivi par un public plutôt jeune. Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) a été saisi après plusieurs plaintes. Finalement, il a été décidé que Plus belle la vie ne faisait pas l'éloge du cannabis et aucune sanction n'a été prononcée.

Un plan à trois sous drogue (ou presque)

Retour en mai 2015, lorsque Marine s'est lancée dans une expérience de plan à trois avec Stéphane Prieur et un autre homme. Ce moment d'intimité avait alors suscité quelques réactions. Mais pas question de s'arrêter là : avant d'avoir des relations sexuelles ensemble, le trio prend du poppers. Il s'agit là de substances vasodilatatrices qui dilatent les vaisseaux sanguins et souvent utilisées pour accentuer le plaisir sexuel. Certains considèrent le poppers comme une drogue, et se sont alors insurgés de voir une scène pareille se dérouler dans Plus belle la vie.

La GPA à l'honneur... et toujours interdite en France

Durant l'été 2019, Céline Frémont révèle être enceinte. La réalité n'est pas exactement celle-ci... La jeune femme s'apprête réellement à avoir un bébé, mais elle ne présente pas de signes de grossesse. Et pour cause, elle fait en fait appel à une mère porteuse via la Gestation Pour Autrui. Le hic ? Cette pratique n'est pas autorisée en France. Sans plus attendre, plusieurs associations ont saisi le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel en se plaignant que Plus belle la vie fasse la propagande de la GPA.

Une actrice virée à cause d'un livre érotique

Durant un temps, Céline Vitcoq a interprété Wendy Lesage dans Plus belle la vie. Puis en 2016, surprise, elle est virée ! Les raisons sont les suivantes : un livre érotique sur son personnage a été publié, et cela contre sa volonté. L'ouvrage, baptisé La Tentation de Wendy, a fait polémique. Mais c'est surtout le renvoi de l'actrice qui a scandalisé les téléspectateurs ! Finalement, la production a écouté les demandes des fans et réintégré Wendy Lesage à l'intrigue... avant de la faire tuer par l'Enchanteur.